Профессиональные черты высококлассной швеи
Швея высокой квалификации – очень востребованная работа.
Основная обязанность швеи или портного – изготовление разнообразных вещей из ткани. Из-под рук такого специалиста выходит одежда, головные уборы, сумки, чехлы и другие аксессуары.
Кроме того, специалист в этой области может ремонтировать изделия, подгонять их по размеру и даже самостоятельно создавать одежду. Если вас интересует работа швея Одесса сможет предложить массу вариантов. А найти подходящий поможет сервис OLX Работа.
Разряды профессии и их отличия
Выпускники колледжей и училищ получают первый или второй разряд. Третий разряд – базовые обязанности профессии. Четвертый – работа с мелкими изделиями (карманы, сложные), починка одежды. Как правило, швея-мотористка первых трех разрядов может годами выполнять одну и ту же функцию на предприятии. Например, пришивать рукава или карманы.
Профессионалами считаются обладатели 5 и 6 разрядов. Именно они могут работать с дорогими тканями, снимать мерки, перешивать вещи. При необходимости такой специалист без особых проблем изготовит даже пальто или куртку, не говоря уже о ремонте вещей. Но услуги профессиональной швеи оцениваются намного выше.
Отличительные черты профессионала
Высококвалифицированная швея должна уметь не только работать с оборудованием. Она отличается такими чертами:
-
умение профессионального общения с клиентом;
-
настройка любого швейного оборудования и работа с ним, устранение неисправностей;
-
высокий разряд (4-5 или даже 6);
-
пошив любых изделий;
-
слежение за модными тенденциями и креативность.
Только обладая такими характеристиками, можно рассчитывать на более высокую зарплату и развитие в рамках профессии. Специалисты в ателье индивидуального пошива зарабатывают очень достойно. При наличии хороших профессиональных навыков есть перспектива открытия собственного ателье.
Несмотря на популярность профессии, только профессионалы добиваются настоящего успеха. Швея высокой квалификации – очень востребованная работа. На рынке труда наблюдается дефицит таких профессионалов. Как правило, в этой профессии работают женщины, но есть и исключения.