Профессиональные черты высококлассной швеи

Основная обязанность швеи или портного – изготовление разнообразных вещей из ткани. Из-под рук такого специалиста выходит одежда, головные уборы, сумки, чехлы и другие аксессуары.

Кроме того, специалист в этой области может ремонтировать изделия, подгонять их по размеру и даже самостоятельно создавать одежду. Если вас интересует работа швея Одесса сможет предложить массу вариантов. А найти подходящий поможет сервис OLX Работа.

Разряды профессии и их отличия

Выпускники колледжей и училищ получают первый или второй разряд. Третий разряд – базовые обязанности профессии. Четвертый – работа с мелкими изделиями (карманы, сложные), починка одежды. Как правило, швея-мотористка первых трех разрядов может годами выполнять одну и ту же функцию на предприятии. Например, пришивать рукава или карманы.

Профессионалами считаются обладатели 5 и 6 разрядов. Именно они могут работать с дорогими тканями, снимать мерки, перешивать вещи. При необходимости такой специалист без особых проблем изготовит даже пальто или куртку, не говоря уже о ремонте вещей. Но услуги профессиональной швеи оцениваются намного выше.

Отличительные черты профессионала

Высококвалифицированная швея должна уметь не только работать с оборудованием. Она отличается такими чертами:

умение профессионального общения с клиентом;

настройка любого швейного оборудования и работа с ним, устранение неисправностей;

высокий разряд (4-5 или даже 6);

пошив любых изделий;

слежение за модными тенденциями и креативность.

Только обладая такими характеристиками, можно рассчитывать на более высокую зарплату и развитие в рамках профессии. Специалисты в ателье индивидуального пошива зарабатывают очень достойно. При наличии хороших профессиональных навыков есть перспектива открытия собственного ателье.

Несмотря на популярность профессии, только профессионалы добиваются настоящего успеха. Швея высокой квалификации – очень востребованная работа. На рынке труда наблюдается дефицит таких профессионалов. Как правило, в этой профессии работают женщины, но есть и исключения.