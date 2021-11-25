Что такое ppd в краске для волос

В повседневной жизни мы все время видим большое количество женщин и даже мужчин с окрашенными волосами. И это уже давно никого не удивляет, ведь создать себе образ просто перекрасив локоны в другой цвет - это уже обычная норма. Однако, почему у одних девушек после похода в салон выходит шикарный финиш, а других - начинают выпадать волосы? Или даже эксперименты с шевелюрой дома: в одних случаях все может получиться “на ура”, а в других - прям необходимо срочно бежать к мастеру для исправления. Все это зависит от того, какой краской пользуются в том или ином случае. А самое основное в них - это состав. Именно на него нужно смотреть, прежде чем решиться на окрашивание. И сегодня мы поговорим об одном из самых важных ингредиентов, на которые нужно обращать внимание, а именно ppd.

О чем говорит ppd в составе краски

Давайте же разбираться что такое ppd и “с чем его едят”. С научной точки зрения, парафенилендиамин (ppd) - это соединение органических веществ, которые получают из бесцветной маслянистой ядовитой жидкости - анилина. Данное вещество является одним из самых главных химических ингредиентов в составе красящих веществ. Несмотря на то, что с момента его открытия прошло уже больше 150 лет, лучшей замены пока так и не нашли. Именно поэтому, если в краску не входит ppd, то эффект после процедуры получается не настолько насыщенный, а время его стойкости довольно сокращается. Так что на сегодняшний день парафенилендиамин содержится более чем у 70% красок для волос. Чем он опасен:

разрушает структуру прядей;

вызывает облысение;

приводит к аллергическим реакциям;

может оставить волдыри, ожоги;

является токсичным для почек, печени, легких;

негативно сказывается на иммунной и нервной системах.

Из-за таких тяжелых последствий, некоторые страны ЕС запрещают применять парафенилендиамин для косметики. А те страны, которые разрешает его применение, поставили допустимый предел всего в 6%. Однако, кроме данного компонента, краски так же включают в себя другие опасные вещества. Это могут быть персульфаты, аммиак, формальдегид, резорционол, ацетат свинца и даже перекись водорода сюда относится! Если вы хотите сохранить здоровье и красоту шевелюры, то внимательно читайте составы и оставляйте на полочках краски, в которых есть такие компоненты.

Чем же тогда красить волосы

Раз ppd есть в таком огромном количестве косметических продуктов, кажется, что найти в таком случае хорошую краску просто невозможно. Однако, на сегодняшний день протестировано уже так много разных способов, что выходов есть несколько. Одними из них являются продукты растительного характера - хна и басма. Они абсолютно безвредны для здоровья и после них только положительные последствия.

Если красить волосы исключительно хной, то цвет получается рыжий. Но при этом, ее можно спокойно смешивать с другими растительными красителями, получая желаемый оттенок. А если правильно рассчитать пропорции смеси с басмой, то палитра оттенков может варьироваться от золотистого блонда до насыщенного черного. Единственное, что нужно помнить, это что басма сама по себе не используется. Иначе можно проходить неделю-другую, слушая множество комплиментов в стиле “я водяной, я водяной”. Поэтому, чтобы не получить сине-зеленый оттенок, басму мы всегда смешиваем с другим красителем.

Положительным результатом использования таких продуктов являются здоровые волосы. Они улучшают кровообращение, от чего кожа головы становится более здоровой, а корни укрепляются. Уменьшается выпадение, а само состояние локонов заметно преображается. Кстати, зачастую именно с этими веществами локоны приобретают привлекательный блеск, а еще благодаря им даже можно избавиться от перхоти.

Помимо вышеназванных продуктов, существуют и другие красители, которые выпускают профессиональные магазины косметики для волос. Обычно, это натуральные составы, помогающие не только получить нужный цвет, но и оздоровить локоны. Например, шампуни таких известных фирм, как Chandi, Aasha Herbals, Lady Henna и другие. Все они создаются исключительно на основе натуральных компонентов. Туда могут входить смеси целебных аюрведических трав, алоэ вера, китайская роза, амла, индигофера + множество других полезных веществ. Благодаря им, такую краску можно применять даже аллергикам и беременным женщинам. Ну и несомненный еще один плюс - это отсутствие любых парабенов, вредных веществ серии SLS, SLES и прочих.

Однако, не забывайте тот факт, что выбор таких красок обязывает выполнять каждый пунктик ее использования на 100%. Потому что, если вы, к примеру, решите развести краску натурального происхождения, взяв металлическую тару, то смесь тут же окислится. А это значит, что по итогу финиш, на который вы так рассчитывали, превратится в странный непонятный оттенок. Вы будете винить во всем натуральный состав, а дело-то было просто в процессе, в неправильном использовании. Поэтому, лучше почитайте правила натуральных красителей до того, как решитесь на процедуру, тогда все будет отлично. Ознакомиться можно на сайте Hair-Prof.

И помните, что экономить на такой продукции не стоит. Да, они могут быть выше по цене, чем обычные масс-маркетовские коробочки, в составе которых множество опасных веществ. Однако, лучше потратить немного больше средств на окрашивание, чем потом отдать хорошенькую сумму, чтоб восстановить последствия действия парафенилендиамина. Заботьтесь о ваших волосах, и тогда они отплатят вам тем же. Здоровые, красивые, блестящие - все это будет о вашей шевелюре.