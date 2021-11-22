Качественные и доступные лакокрасочные материалы

Краски для внутренних и наружных работ являются наиболее популярными материалами в ремонтных работах. Если вам предстоит сделать ремонт, косметический или глобальный, найти подходящую краску вы всегда можете в интернет-магазине «ОколоРемонта» на сайте https://okoloremonta.ua/.

Обширный выбор лакокрасочной продукции

В каталоге магазина представлены товары в таких категориях:

декоративная штукатурка;

краска;

фасадная краска;

эмаль;

лаки;

грунтовка;

грунт-эмали;

красители;

морилки;

биозащита.

С помощью декоративной штукатурки вы сможете придать стене необычного эффекта, в зависимости от выбранного материала. Наиболее популярной считается венецианская штукатурка — после ее нанесения кажется, что стены покрыты матовым шлифованным мрамором.

Очень необычно смотрится штукатурка мозаика. В ее составе есть мраморная крошка и кварцевый песок, которые при нанесении создаю эффект мозаики.

Краски для внутренних и внешних работ

Если вам нужно лакокрасочные материалы купить в Украине для отделки интерьеров, экстерьеров, интернет-магазин «ОколоРемонта» также может предложить много товаров. В этой категории вы найдете традиционные водоэмульсионные краски, с которыми легко и удобно работать. Эта разновидность красок часто используется для окрашивания поверхностей в детских комнатах, спальнях, поскольку отличается безопасным составом.

Краски «жидкая резина» предназначены для окрашивания поверхностей снаружи, которые нагреваются и охлаждаются под влиянием температур. Эластичная пленка расширяется и сужается, вместе с поверхностью, поэтому сохраняет свой первозданный внешний вид надолго. Также вы можете выбрать долговечные фасадные краски, которые десятилетиями не теряют яркости цвета и своих свойств.

Широкая палитра эмалевых красок

Эмали отличаются повышенной стойкостью к влаге и механическим повреждениям, поэтому используется для окрашивания поверхностей, которые интенсивно эксплуатируются. Чаще всего, эмали применяются в покраске транспортных средств. По составу различают эмали хлоркаучуковые, поливинил-акриловые, перхлорвиниловые, акриловые, алкидные и другие. Какой именно состав эмали нужен вам, подскажут в магазине «ОколоРемонта».

Морилки для дерева

Если стоит задача — подчеркнуть эстетику текстуры натурального дерева, нет лучшего средства, нежели морилка. Эти лакокрасочные материалы глубоко проникают в поры дерева, защищая их от разрушающего влияния влаги и атмосферных условий. Важно подбирать морилки правильно — для сырой древесины выбирается специальный бесцветный состав, а затем покрывается цветной пропиткой.

Мощная защита от грибка

Средства биозащиты предназначены для обработки стен, покрытых грибками, лишайником, плесенью. Такие средства глубоко проникают в поры материала, уничтожают споры плесени, что позволяет проводить дальнейшие работы по окрашиванию.

«ОколоРемонта» — магазин лакокрасочных материалов, где вы найдете краску, грунт или лак для любых работ.