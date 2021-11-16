Стильная зима: в Invogue представили новую коллекцию Max Mara
Cамые трендовые и актуальные модели одежды популярных брендов.
Специалисты онлайн-магазина Invogue рассказали, какие новинки итальянского бренда появились в их каталоге. А также о том, что привнесла коллекция Max Mara осень 2021 — зима 2022 в тренды этого сезона.
В каталоге Invogue всегда есть самые трендовые и актуальные модели одежды prêt-à-porter популярных брендов.
Новинки Max Mara
В магазине Invogue.ua появились трендовые модели итальянского бренда: брюки клеш изумрудного цвета и цвета кемел, жилеты и свитера, юбки и рубашки, а также верхняя одежда.
Благодаря актуальным фасонам и трендовым оттенкам все новые модели одежды можно удачно объединять как в повседневные образы, так и в вечерние.
Для последних, конечно, нужно добавить немного аксессуаров и ярких акцентов.
Актуальные фасоны и вдохновение прошлым
Сегодня большинство дизайнеров при создании коллекций вдохновляются прошлым. Max Mara не стали исключением. Для нового сезона они выбрали конструктивизм и дадаизм 1920-х и 1930-х годов.
Промышленный дизайн, искусство и культура послевоенного периода — основа коллекции и олицетворение «динамической силы современности». В ней преобладают геометрические узоры, прямые линии и крой оверсайз.
Трендовые цвета этого сезона
Новая коллекция Max Mara выполнена в приглушенных тонах. Изредка встречаются вкрапления яркого красного и желтого. Но преобладают оттенки зеленого: темно-оливковый, хаки, изумрудный.
Особое место отведено оттенку кемел — самому популярному и универсальному оттенку бежевого цвета. И, конечно же, не обошлось без классических черного и серого цвета.
Не обошлось и без блеска: в коллекции есть пальто, топы и обувь с золотыми и серебряными переливами металла.
О компании
Invogue — часть ведущего украинского fashion-ритейлера iFG (Invogue Fashion Group).
Компания на постоянной основе сотрудничает более чем с 50 всемирно известными брендами, поэтому в бутиках и в онлайн-магазине всегда есть новинки и актуальные модели.
Любую вещь перед покупкой можно примерить и узнать, как она сидит и подходит ли образ. Стилисты магазина рекомендуют брать два размера: свой и на размер больше. Модный сегодня оверсайз в некоторых случаях смотрится даже более выигрышно.
Если вещь не подошла, ее можно вернуть в течение 14 дней.
Чтобы лучше понять, как вещь сидит на человеке, еще до примерки можно посмотреть видео-презентацию на модели.