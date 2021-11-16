Стильная зима: в Invogue представили новую коллекцию Max Mara

Специалисты онлайн-магазина Invogue рассказали, какие новинки итальянского бренда появились в их каталоге. А также о том, что привнесла коллекция Max Mara осень 2021 — зима 2022 в тренды этого сезона.

В каталоге Invogue всегда есть самые трендовые и актуальные модели одежды prêt-à-porter популярных брендов.

Новинки Max Mara

В магазине Invogue.ua появились трендовые модели итальянского бренда: брюки клеш изумрудного цвета и цвета кемел, жилеты и свитера, юбки и рубашки, а также верхняя одежда.

Благодаря актуальным фасонам и трендовым оттенкам все новые модели одежды можно удачно объединять как в повседневные образы, так и в вечерние.

Для последних, конечно, нужно добавить немного аксессуаров и ярких акцентов.

Актуальные фасоны и вдохновение прошлым

Сегодня большинство дизайнеров при создании коллекций вдохновляются прошлым. Max Mara не стали исключением. Для нового сезона они выбрали конструктивизм и дадаизм 1920-х и 1930-х годов.

Промышленный дизайн, искусство и культура послевоенного периода — основа коллекции и олицетворение «динамической силы современности». В ней преобладают геометрические узоры, прямые линии и крой оверсайз.

Трендовые цвета этого сезона

Новая коллекция Max Mara выполнена в приглушенных тонах. Изредка встречаются вкрапления яркого красного и желтого. Но преобладают оттенки зеленого: темно-оливковый, хаки, изумрудный.

Особое место отведено оттенку кемел — самому популярному и универсальному оттенку бежевого цвета. И, конечно же, не обошлось без классических черного и серого цвета.

Не обошлось и без блеска: в коллекции есть пальто, топы и обувь с золотыми и серебряными переливами металла.

О компании

Invogue — часть ведущего украинского fashion-ритейлера iFG (Invogue Fashion Group).

Компания на постоянной основе сотрудничает более чем с 50 всемирно известными брендами, поэтому в бутиках и в онлайн-магазине всегда есть новинки и актуальные модели.

Любую вещь перед покупкой можно примерить и узнать, как она сидит и подходит ли образ. Стилисты магазина рекомендуют брать два размера: свой и на размер больше. Модный сегодня оверсайз в некоторых случаях смотрится даже более выигрышно.

Если вещь не подошла, ее можно вернуть в течение 14 дней.

Чтобы лучше понять, как вещь сидит на человеке, еще до примерки можно посмотреть видео-презентацию на модели.