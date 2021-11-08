Где в Украине купить лучшие матрасы для качественного сна?

Покупая новый матрас, цените качество. В Румдепот вы найдете большой выбор матрасов с желаемыми характеристиками и подходящие каркасы кроватей для приятных ночей.

Фирменные матрасы в RoomDepot

Для максимального удовольствия от сна: в онлайн-ассортименте матрасов нашего магазина вы найдете модели ведущих производителей и подходящие к ним решетчатые каркасы. Для всех, кто хочет сладких снов лучшего качества. Помимо ЕММ и Latona, сюда также входят MatroLuxe и ряд других брендов. Помимо них, в каталоге вы можете выбрать и купить одеяла и подушки.

Ваш матрас подходящего размера

Односпальная или двуспальная кровать. Большой или маленький размер: здесь вы найдете матрасы всех распространенных размеров, в том числе для людей, страдающих аллергией. Просто выберите модель, которая соответствует вашему каркасу кровати и желаемой цене. Таким образом, вы и ваш партнер можете решить, предпочитаете ли вы делить большой матрас шириной 180 см. Или каждый получит изделие размером 90 х 200 см.

Правильная степень жесткости для спокойного сна

Некоторым нравится лежать на мягкой поверхности. Другой может предпочесть поспать немного на более жесткой. Поскольку личные предпочтения очень разные, для вашей кровати в нашем каталоге есть модели разной степени жесткости. Уровень твердости средний, рассчитан на вес от 65 до 80 кг. Изделия более жесткие, подходят от 81 до 100 кг. Людям от 120 до 150 кг стоит выбирать матрасы с самым высоким уровнем жесткости.

Комфортный сон с раннего возраста

Дети также должны чувствовать себя комфортно в своих кроватях. Подходящие матрасы для односпальных кроватей можно найти в нашем ассортименте. В предложении представлены такие модели:

пружинные;

беспружинные;

матрасы с кокосом;

детские матрасы;

с латексом и ряд других вариантов.

Комфортный сон с латексными матрасами

Хороший матрас на вес золота, если вы хотите иметь удобную кровать. Изделия с латексной сердцевиной состоят из миллионов мелких ячеек и, таким образом, гарантируют стабильно хороший воздухообмен. Он обладает высокой эластичностью и идеально облегает тело. Благодаря содержанию синтетического латекса внутренности не впитывают пыль и там не заводятся клещи. Матрасы с латексной сердцевиной особенно подходят для аллергиков благодаря антибактериальным материалам.

Оптимальная вентиляция, а также идеальная эластичность обеспечивают комфортный и спокойный сон. Как вы поняли в каталоге нашего магазина вы найдете и много других вариантов. Приглашаем вас посетить наш официальный сайт и сделать свой выбор. При планировании меблировки наш компетентный и дружелюбный персонал будет рад помочь вам в любое время.