Лучшие бренды рома по версии DrinkHouse

Ром – очень интересный и самобытный напиток, который прекрасно подходит как для распития в соло-варианте, так и для создания ярких экзотических коктейлей. Другой важной особенностью этого крепкого алкоголя является его разнообразие. На рынке можно найти как элитные напитки со сложной вкусовой палитрой, так и очень простое, даже грубое спиртное. Чтобы сформировать правильное впечатление о роме, советуем начать знакомство с проверенными временем брендами, которые дорожат своей репутацией.

Экономия должна быть разумной и безопасной, поэтому мы рекомендуем ром в тетрапаках на сайте DrinkHouse. Заказывайте любимые напитки известных брендов без лишних переплат.

Havana Club

Этот производитель неизменно попадает в тройку самых популярных, и он прекрасно подойдет для того, чтобы сформировать свое мнение о кубинском роме. Сегодня в ассортименте бренда собрано уже множество разных видов и сортов рома, поэтому каждый сможет подобрать для себя оптимальный вариант. При этом Гавана Клаб позиционируется как спиртное для вечеринок, а не для дегустаций, поэтому не стоит ожидать от этого рома излишней сложности вкуса.

Bacardi

В последнее время этот бренд считается уверенным лидером, и с каждым годом только наращивает свою мировую популярность. И мы с уверенностью может рекомендовать это напиток как в лучший с позиции соотношения цены и качества. Компанию основал дон Факундо Бакарди, который является одним из главных новаторов в производстве рома. Именно он сумел превратить его из примитивного алкоголя в элитный, уважаемый напиток.

Capitan Morgan

Еще один представитель тройки лидеров с достойными вкусовыми качествами. Наибольшей популярностью пользуется серия Spiced Gold, которая способна удивить ценителя сладкими карамельными мотивами и пряностью.

Zacapa

Это достаточно молодой алкогольный бренд, который развивается очень быстрыми темпами и уже завоевал отличную репутацию. В последние годы его продукция постоянно попадает в рейтинги самых вкусных и качественных напитков. Ром Закапа позиционируется как элитное спиртное, поэтому мы советуем дегустировать его в чистом виде

Pyrat

Еще один элитный ромовый бренд для тех, кто хочет оценить весь вкусовой потенциал этого напитка. Сегодня этот бренд очень популярен среди знаменитостей, и компания поддерживает такое имиджевое направление. Хорошее тому подтверждение – спонсорство церемонии вручения Оскара.