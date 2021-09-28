В магазине «Оникс» рассказали, какие мужские запонки сейчас в моде

Мужские запонки прошли долгий путь от практичного элемента, скрепляющего между собой манжеты мужской рубашки до необходимого атрибута делового образа мужчины. Сегодня этот аксессуар указывает не только на хороший вкус, но и на высокий статус. В магазине ювелирных украшений «Оникс» рассказали, как выглядят запонки 21 века.

Какие запонки бывают

Как и любое другое ювелирное украшение, запонки могут быть выполнены из различных драгоценных или полудрагоценных металлов. Однако, чтобы соответствовать статусности, стоит выбирать золотые мужские запонки https://oniks.ua/categories/zolotye-zaponki.

До появления запонок при пошиве одежды в качестве застежек рукавов использовали ленты и шнуровки. Первые запонки появились еще в 17 веке. Изначально они были элементом армейской одежды. Посредством этого аксессуара офицеры крепили перчатки к рукавам мундира. Потом маленькие металлические скобки стали использовать в каждодневной одежде купцы и состоятельные жители. Так появились запонки, которые сразу заняли нишу статусного аксессуара.

Правильно подобранные запонки не только указывают на статус, но и подчеркивают хороший вкус мужчины. Они должны дополнять целостный образ, не выбиваться из гардероба и не притягивать к себе слишком пристальное внимание. Например, они должны:

сочетаться с галстуком и рубашкой;

гармонировать с цветом наручных часов;

быть в меру лаконичными и минималистичными.

С конца 20 века, благодаря коммунистическому движению, запонки из разряда мужского аксессуара перешли в категорию унисекс. Теперь нередко можно встретить запонки как элемент женской одежды, хотя функциональная роль этих приспособлений осталась прежняя.

Какие запонки выбрать

В каталоге магазина «Оникс» представлен широкий выбор современных мужских золотых запонок на любой вкус:

из белого и желтого золота;

различной формы (квадратные, овальные, круглые, прямоугольные);

инкрустированные фианитами;

украшенные фигурными элементами на чистом металле.

Особое внимание стоит уделить нестандартным дизайнерским решениям, например, запонкам в форме пули из желтого золота с черными фианитами.

Затрудняясь с выбором, всегда можно обратиться к консультантам магазина ювелирных украшений «Оникс».

В магазине представлены сертифицированные изделия высокого качества. Здесь можно приобрести товар со скидкой, что даст возможность приобрести сразу несколько пар запонок к разным рубашкам и галстукам.