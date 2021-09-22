Порівняння Золотого Кубка й СлотоКінг

Slotoking - це перше онлайн казино в Україні, має тільки слоти з ліцензією. Засновано наприкінці 2012 року. Для старту в азартні ігри необхідний лише мобільний телефон.

Золотий Кубок засновано у 2006 році й на відміну від свого опонента не в змозі повноцінно функціонувати у звичайнім Андроїді.

Ігрові казино Slotoking і Золотий Кубок: відмінні риси

Відмінною рисою найпопулярніших казино України стали платформи. Slotoking використовує понад 20 платформ, а його конкурент тільки одну - Igrosoft. Перше онлайн казино приймає гравців з трьох країн — Польща, Україна, Росія, а друге тільки українських користувачів. Понад чотирнадцять методів для виведення коштів пропонує Slotoking (B-Pay, Master Card, Money, Visa, Wallet Альфа-Клік та ін.), а опонент тільки два — це Master Card і Visa. Терміни виведення коштів в інтернет казино різняться. Перший виводить валюту миттєво, а другий протягом 72 годин. Колекція казино СлотоКінг налічує понад триста популярних слотів, від таких відомих розробників, як Novomatic, EGT, NetEnt і інших компаній, а опонент близько тисячі азартних ігор. Обидва зала для азартних ігор пропонує гравцям якісний сервіс, але у Slotoking світовий рівень вище. СлотоКінг приймає російську валюту, а Золотий Кубок замість рублів бере долар.

І те й інше казино поділяють такі правила — це максимальна чесність і прозорість процесу гри. Завдяки чому клієнти завжди впевнені в правильності нарахування виграшів. Їхні рахунки під надійною охороною.

Схожі риси:

- обидва казино використовують тільки ліцензійні софти;

- наявність чату;

- мова інтерфейсу: українська / російська;

- однакова валюта — долари та гривні

Бонуси

Бонусна система трохи відрізнятися. У Slotoking вона представлена: Cashback, VIP-пропозиції та іншими переважними винагородами. Що ж стосовно онлайн Gold Cup, то воно славиться величезними джекпотами, які можуть перевищувати двадцять тисяч гривень.

Різноманітні ігри українських казино в обох випадках, розраховані як на новачків, так і на досвідчених гемблерів. Азартні ігри, які представлені на даних платформах дають можливість отримати від таких розваг максимум насолоди. Одним з головних бонусів азартних залів стала можливість вибору демоверсії вподобаному автомату. Можливість грати безкоштовно в демоверсії дозволяє клієнтам казино СлотоКінг і Gold Cup для початку продумувати стратегію, а тільки потім переходять до гри на гроші. Але найголовніша схожість онлайн казино — позитивний настрій, який приносить чесна і якісна гра.