Что сейчас носят: в Киевском ювелирном заводе рассказали о популярных кольцах
Специалисты компании подготовили топ-5 колец, которые пользуются наибольшим спросом.
В небольшой рейтинг вошли изделия из желтого, красного и белого золота, украшенные натуральными и искусственными камнями.
Лидер рейтинга
Топ-5 возглавило достаточно необычное кольцо из золота 585 пробы, украшенное крупным дымчатым кварцем. Кольцо будет уместно к различным поводам. Его можно подарить на Восьмое марта или День рождения, оно станет отличным подарком на Новый год, а также доставит любимой женщине массу эмоций, если презентовать его без повода.
Несмотря на то, что на подобные кольца цена в Украине может превышать 20 тысяч гривен, интернет-магазин Киевского Ювелирного завода, как непосредственный производитель, реализует изделие дешевле. Сегодня его стоимость — 16668 грн.
Второе место
Второй участник — кольцо из красного золота, украшенное ярким крупным искусственным сапфиром в обрамлении небольших циркониев. Это классическое кольцо также будет уместно для массы поводов, так как подобные модели никогда не выходят из моды.
Третье место
Третье кольцо, изготовленное из белого золота и украшенное искусственной шпинелью синего цвета, уносит к теме традиционных украинских вышиванок, поэтому оно будет очень уместно сейчас, когда свежи воспоминания о недавней 30-летней годовщине Украины.
Четвертое место
Очень изящное изделие из белого золота, украшенное кубическими циркониями, которые обрамляют три топаза среднего размера, подойдет на
-
Восьмое марта;
-
выпускной;
-
День святого Валентина;
-
день рождения;
-
Новый год и другие праздники.
Пятое место
Замыкает топ-5 очень необычное кольцо из красного и белого золота, украшенное крупным искусственным гранатом (пироп) и изящной дорожкой из кубических циркониев.
Кольцо, вдохновленное модерновыми растительными мотивами, сразу привлекает внимание, и будет уместно на день рождения или любой другой праздник. Стоит отметить, что в каталоге интернет-магазина Kuz.ua к этому кольцу можно добавить подвеску и серьги из того же комплекта и, конечно, в том же стиле.
Что можно купить еще
Каталог официального магазина Киевского ювелирного завода включает самую разнообразную ювелирную продукцию как традиционного, так и культового назначения, а также столовое серебро, которое никогда не выходит из моды и как ничто другое подчеркивает статус владельца.