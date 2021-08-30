Что сейчас носят: в Киевском ювелирном заводе рассказали о популярных кольцах

В небольшой рейтинг вошли изделия из желтого, красного и белого золота, украшенные натуральными и искусственными камнями.

Лидер рейтинга

Топ-5 возглавило достаточно необычное кольцо из золота 585 пробы, украшенное крупным дымчатым кварцем. Кольцо будет уместно к различным поводам. Его можно подарить на Восьмое марта или День рождения, оно станет отличным подарком на Новый год, а также доставит любимой женщине массу эмоций, если презентовать его без повода.

Несмотря на то, что на подобные кольца цена в Украине может превышать 20 тысяч гривен, интернет-магазин Киевского Ювелирного завода, как непосредственный производитель, реализует изделие дешевле. Сегодня его стоимость — 16668 грн.

Второе место

Второй участник — кольцо из красного золота, украшенное ярким крупным искусственным сапфиром в обрамлении небольших циркониев. Это классическое кольцо также будет уместно для массы поводов, так как подобные модели никогда не выходят из моды.

Третье место

Третье кольцо, изготовленное из белого золота и украшенное искусственной шпинелью синего цвета, уносит к теме традиционных украинских вышиванок, поэтому оно будет очень уместно сейчас, когда свежи воспоминания о недавней 30-летней годовщине Украины.

Четвертое место

Очень изящное изделие из белого золота, украшенное кубическими циркониями, которые обрамляют три топаза среднего размера, подойдет на

Восьмое марта;

выпускной;

День святого Валентина;

день рождения;

Новый год и другие праздники.

Пятое место

Замыкает топ-5 очень необычное кольцо из красного и белого золота, украшенное крупным искусственным гранатом (пироп) и изящной дорожкой из кубических циркониев.

Кольцо, вдохновленное модерновыми растительными мотивами, сразу привлекает внимание, и будет уместно на день рождения или любой другой праздник. Стоит отметить, что в каталоге интернет-магазина Kuz.ua к этому кольцу можно добавить подвеску и серьги из того же комплекта и, конечно, в том же стиле.

Что можно купить еще

Каталог официального магазина Киевского ювелирного завода включает самую разнообразную ювелирную продукцию как традиционного, так и культового назначения, а также столовое серебро, которое никогда не выходит из моды и как ничто другое подчеркивает статус владельца.