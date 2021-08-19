Робота в таксі: все, що потрібно знати

Послуги таксі мають великий попит. Зважаючи на це, кожна компанія завжди знаходиться в пошуках нових водіїв. Якщо ви маєте автомобіль і шукаєте роботу, можете спробувати себе в цій сфері. Про історію професії, особливості роботи таксистом детально поговоримо далі.

Історія професії

Прообраз професії таксиста з'явився у Франції ще у XVIII столітті. У ті часи поштар Ніколя Соваж побудував заїжджий двір, на якому стояли кінні екіпажі. Розміщувався він поруч із готелем «Святого Фіакра». У підсумку новий вид транспорту для перевезень, а також самих візників почали називати «фіакрами». На відміну від карет, у яких роз’їжджали тільки дворяни, фіакрами користувалися прості люди.

У кінці XIX століття французький автоклуб вирішив модернізувати транспортний засіб. Пропонувалося прибрати коней та обладнати вози бензиновими двигунами. Однак виникла суперечка стосовно того, яким чином розраховувати платню робітникам. Через деякий час винайшли таксометр. З його появою з’явилася сучасна професія «водій таксі».

Переваги

Таксисти виділяють наступні переваги роботи:

· заробітна платня видається щоденно;

· графік роботи гнучкий: водій самостійно визначає тривалість і початок робочого дня, кількість вихідних;

· можна поєднувати таксування з основною роботою;

· професія дозволяє покращити навички водіння, а також досконально вивчити місто.

Також можна отримати непогані чайові від щедрих клієнтів за гарне обслуговування.

Недоліки

Всупереч перевагам професії, є декілька нюансів, про які водієві слід знати.

По-перше, тривале перебування за кермом дуже втомлює. Необхідно обов'язково контролювати навантаження й не забувати про відпочинок!

По-друге, не варто недооцінювати небезпеку з боку пасажирів. Задля власної безпеки не завадить мати під рукою засоби захисту, наприклад, балончик зі сльозогінним газом.

По-третє, щоденна експлуатація автомобіля негативно позначається на його технічному стані, тому необхідно регулярно навідуватися до СТО. Перевозити пасажирів на несправному транспортному засобі категорично заборонено.

Важливі нюанси

Щоб отримувати максимальну вигоду від роботи таксистом, дотримуйтеся наступних рекомендацій:

· складіть оптимальний графік роботи;

· знайдіть постійних клієнтів: для цього підтримуйте чистоту в салоні, будьте чемними й уважними, акуратно поводьтеся на дорозі;

· займіть найвигіднішу нішу: наприклад, поїздки до аеропорту й вокзалу коштуватимуть дорожче, оскільки пасажир додатково сплачує перевезення багажу;

· обладнайте транспортний засіб дитячим кріслом, щоб перевозити пасажирів із дітьми.

Робота водієм таксі – гарний варіант додаткового заробітку. Знаючи всі нюанси, можна швидко опанувати професію та в подальшому заробляти неабиякі гроші.