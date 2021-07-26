Брендові кросівки: альтернативна заміна звичним брендам

Неможливо заперечувати, що кросівки стали найпопулярнішим взуттям за останні кілька років. Люди перестали обмежувати їх лише утилітарними функціями та додали у список зручного вибору на кожен день та для будь-якого випадку. Це повело за собою великі зміни у світі моди, де брендові кросівки стали головним предметом для дизайнерських експериментів. Деякі роблять ставку на мінімалістичні та однотонні версії під будь-який гардероб, інші ж винаходять технології на рівні кінофільму «Назад у майбутнє». Ясно одне — сьогодні вибір безмежний, тож у цьому різноманітті треба розібратися. Ми не будемо згадувати найвідоміші марки, а відразу перейдемо до "екзотичних" варіантів, про які ви точно ще не чули:

Мало хто знає, але американська легенда деніму — лейбл Levi's, створює casual взуття не гірше, ніж фахівці у цій сфері. Вони повною мірою забезпечують комфорт та якість за рахунок преміальних, а іноді навіть органічних матеріалів. Що стосується стилю — тут присутній характерний для них вінтажний підхід, що ідеально доповнює кежуал луки.

Якщо ви в пошуках гламурного стилю з французьким шиком — фірма Guess саме те, що вам потрібно. Тут знайдуться як фігурні підошви у дусі ugly-sneakers, так і прямі як на класиці. Доповненням до вишуканого дизайну послужать всілякі камінці, блискітки, золотисті деталі та це далеко не повний список. У цілому, в каталозі безумовно є на що подивитися.

Ще один фаворит любителів street style — марка SuperDry пропонує моделі з відмітним дизайном у японському антуражі. У колекціях ви знайдете якісне та сучасне взуття, натхненне футуристичними вайбами Токіо.

Чорні та білі відтінки ніколи не будуть зайвими, адже вони відмінно поєднуються з будь-якою колірною палітрою. Безсумнівно, експерт в цих елегантних кольорах — бренд Karl Lagerfeld. У доповненні до еталонної чорно-білої комбінації, ви отримаєте позачасову класику та преміальні деталі.

Закриває наш хіт-парад заслужений знавець взуттєвої майстерності — компанія Baldinini. В їхньому портфелі не тільки славнозвісні сандалі та лофери, але й високоякісні кросівки з натуральної шкіри та замші у стриманих класичних силуетах.

Що ж, тепер коли ви дізналися більше про альтернативні варіанти, настав час подивитися на них власними очима. Ultrashop — один з найкращих інтернет-магазинів в Україні, де знайдуться всі вище представлені марки. Бажаємо приємного шопінгу!