Брендові кросівки: альтернативна заміна звичним брендам
Брендові кросівки стали головним предметом для дизайнерських експериментів.
Неможливо заперечувати, що кросівки стали найпопулярнішим взуттям за останні кілька років. Люди перестали обмежувати їх лише утилітарними функціями та додали у список зручного вибору на кожен день та для будь-якого випадку. Це повело за собою великі зміни у світі моди, де брендові кросівки стали головним предметом для дизайнерських експериментів. Деякі роблять ставку на мінімалістичні та однотонні версії під будь-який гардероб, інші ж винаходять технології на рівні кінофільму «Назад у майбутнє». Ясно одне — сьогодні вибір безмежний, тож у цьому різноманітті треба розібратися. Ми не будемо згадувати найвідоміші марки, а відразу перейдемо до "екзотичних" варіантів, про які ви точно ще не чули:
Мало хто знає, але американська легенда деніму — лейбл Levi's, створює casual взуття не гірше, ніж фахівці у цій сфері. Вони повною мірою забезпечують комфорт та якість за рахунок преміальних, а іноді навіть органічних матеріалів. Що стосується стилю — тут присутній характерний для них вінтажний підхід, що ідеально доповнює кежуал луки.
Якщо ви в пошуках гламурного стилю з французьким шиком — фірма Guess саме те, що вам потрібно. Тут знайдуться як фігурні підошви у дусі ugly-sneakers, так і прямі як на класиці. Доповненням до вишуканого дизайну послужать всілякі камінці, блискітки, золотисті деталі та це далеко не повний список. У цілому, в каталозі безумовно є на що подивитися.
Ще один фаворит любителів street style — марка SuperDry пропонує моделі з відмітним дизайном у японському антуражі. У колекціях ви знайдете якісне та сучасне взуття, натхненне футуристичними вайбами Токіо.
Чорні та білі відтінки ніколи не будуть зайвими, адже вони відмінно поєднуються з будь-якою колірною палітрою. Безсумнівно, експерт в цих елегантних кольорах — бренд Karl Lagerfeld. У доповненні до еталонної чорно-білої комбінації, ви отримаєте позачасову класику та преміальні деталі.
Закриває наш хіт-парад заслужений знавець взуттєвої майстерності — компанія Baldinini. В їхньому портфелі не тільки славнозвісні сандалі та лофери, але й високоякісні кросівки з натуральної шкіри та замші у стриманих класичних силуетах.
Що ж, тепер коли ви дізналися більше про альтернативні варіанти, настав час подивитися на них власними очима. Ultrashop — один з найкращих інтернет-магазинів в Україні, де знайдуться всі вище представлені марки. Бажаємо приємного шопінгу!