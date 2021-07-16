«Блискавичний турнір» від казино «Золотий Кубок»

Онлайн-казино «Золотий Кубок» дарує своїм клієнтам можливість брати участь в турнірі під назвою «Блискавичний турнір». Кращі гравці розділять між собою 10 000 гривень. Отримані призи не потребують відіграшу.

Щоб прийняти участь в турнірі, потрібно зареєструватися на сайті казино або увійти в наявний профіль; здійснити ставки від 2 гривень в кваліфікаційних іграх; отримати бали за кожен виграш з коефіцієнтом від х10.

Призи нараховуються відразу після закінчення турніру без умов по відіграшу!

Приклад нарахування балів (всі бали сумуються):

ставка 15 грн - виграш 225 грн (x15 - 15 балів в таблицю)

ставка 30 грн - виграш 750 грн (x25 - 25 балів в таблицю)

ставка 25 грн - виграш 1900 (x76 - 76 балів в таблицю)

Чим більше ваші виграші - тим вище ви будете в таблиці.

Нагадаємо, що національна лотерея Gold Cup України - це легальне онлайн-казино, яке дуже швидко набирає популярності в країні. Казино пропонує своїм користувачам ліцензійні слоти, карткові ігри, а також випробувати свою вдачу в лотереї. “Золотий кубок” виділяється серед інших казино своїми регулярними акціями, розіграшами та турнірами.