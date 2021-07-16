Оформление 3-комнатной квартиры: как семье чувствовать себя комфортно?

Подстроить квартиру под желания каждого члена семьи практически невозможно. Но при этом вполне возможно создать отдельную территорию для каждого. В зависимости от планировки и размеров комнаты можно сделать зонирование.

Увеличивайте полезную площадь

В любом случае нужно заботиться о пространстве. Если прихожая достаточно велика, ее можно урезать, перенеся перегородку. Еще один вариант — добавить в ней нетипичные предметы. Например, вещевой шкаф из спальни перенести туда или добавить кресло с торшером для проведения вечеров. В целом можно по своему вкусу найти и купить 3 комнатную квартиру Харьков предлагает достаточно много вариантов.

Для того чтобы сделать квартиру визуально больше, нужно:

впустить больше света и добавить источники освещения;

использовать цвета и материалы, которые не уменьшают пространство, а расширяют его.

Также необходимо грамотно организовать места хранения и не использовать ту мебель, которая на практике не применяется. Например, на кухне можно использовать многоярусные выдвижные ящики.

Создавайте рабочие зоны

Естественно, стоит позаботиться о количестве спальных мест. Но, кроме этого, нужно еще и приготовить рабочую поверхность для всех, кому это нужно. В детской можно устанавливать кровати на возвышенности, используя нижнее пространство для стола и хранения учебных принадлежностей.

Для родителей можно использовать специальные столешницы в гостиной. Например, можно продлить тумбу под телевизор и обустроить для себя рабочее пространство.

Учитывайте пожелания

Стоит во время перепланировки и оформления квартиры спрашивать всех жильцов. Тогда в гостиной можно устроить зонирование под каждого из них, разделив помещение на несколько частей. Еще один вариант — совмещенная гостиная с кухней и столовой. Такой вариант планировки достаточно распространен в Харькове. На сервисе OLX можно найти как раз такие квартиры в в любой точке города.