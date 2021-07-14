Суши в Полтаве - обзор ресторанов и суши-баров

В Полтаве все чаще открываются заведения, которые специализируются на приготовлении японских и паназиатских блюд. С одним из самых популярных можно ознакомиться по ссылке: https://poltava.sushi-master.ua/ua/. Гарантировано высокое качество, соблюдение всех норм приготовления. Настоящий вкус Японии можно испытать, только попробовав качественно приготовленные роллы или суши. Для этого нужно избирательно подойти к подбору заведения, где можно заказать порцию или целый сет. Не рекомендуется выбирать первое попавшееся, поскольку это может привести к пустой трате денег и проблемам со здоровьем в случае, если суши там оказались низкого качества. Лучше предварительно тщательно изучить меню и, опираясь на обзор, выбрать то заведение, которое подходит больше.

«Суши Мастер»

В Украине сеть «Суши Мастер» сейчас пользуется огромной популярностью. Этот ресторан продолжает расширять круг своей целевой аудитории, поскольку он открывается во многих городах страны. Теперь и жители Полтавы могут протестировать меню «Суши Мастер». Предложена, как японская, так и паназиатская кухня, поскольку ресторан работает сразу в двух смежных направлениях.

Выделяют такие преимущества заведения:

· доступная ценовая политика;

· широкий ассортимент;

· профессиональное обслуживание;

· быстрая и бесплатная доставка.

«Суши Мастер» использует только высококачественные свежие продукты и всегда придерживается традиционных японских методов приготовления блюд. В меню есть не только роллы и суши, но еще и вок, горячие суши, маки, напитки и необычные японские десерты.

«Тау»

Заведение готовит японские суши с оригинальными пряностями, отобранными овощами и специальным рисом. Благодаря этому удается добиться идеальной формы роллов, суши. Меню постоянно обновляется новыми позициями, поэтому каждый сможет подобрать то, что ему подходит больше. Дополнительно ресторан проводит разнообразные акции и устраивает скидки.

«Kioto Rich»

Этот ресторан специализируется не только на японской, но еще и на европейской кухне. Многие посетители отмечают фирменные блюда и хвалят классические роллы Филадельфия, а также удон, сырный суп, стейки из курицы и свиные ребрышки. На все позиции установлены довольно доступные цены. Довольно часто заведение старается порадовать своих клиентов приятными бонусами. Часто при заказе в режиме онлайн ресторан дает второе блюдо в подарок или предлагает 50% скидку. Сеты продаются по довольно доступным ценам.

«Бонсай»

Этот ресторан специализируется исключительно на традиционной японской кухне. Помимо роллов и суши в меню есть разнообразные супы с телятиной, мидиями, сашими, лапша удон, тяжан, тако и разнообразные десерты. Из необычного представлены только теплые и запеченные роллы, поскольку по большей части заведение специализируется на классической кухне. Можно поесть, как в ресторане, так и воспользоваться услугами курьера, вызвав его в любое место.