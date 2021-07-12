Серебряная цепь в роли необходимой детали
Из-за универсальности модели и типа материала, серебряная цепь выступает изделием для каждого.
Серебряная цепочка - максимально универсальный вариант украшения как для себя, так и для подарка близкому человеку. Из-за универсальности модели и типа материала, серебряная цепь выступает изделием для каждого. Самое главное - это выбрать, какую конкретно Вы хотите, и купить. А купить серебряную цепь Вы можете наиболее простым и комфортным образом - воспользовавшись услугами ювелирного салона Золотой Век. Мы можем предоставить Вам классный и разноплановый ассортимент и уважительное обслуживание от профессионалов своего дела.
Какие бывают цепочки из серебра?
Серебряная цепочка, несмотря на, казалось бы, классический и привычный всем для восприятия внешний вид, может выглядеть абсолютно по-разному. Вся игра стилей заключается в разнообразии методов изготовления украшения, ведь их существует порядка десяти:
-
Бисмарк. Достаточно массивная серебряная цепь, которая может напомнить стилистику 90-х годов. Создается переплетением двух колец в звено.
-
Якорное. Эстетичный вариант минималистичной цепочки из серебра, который, в ассоциации с названием, может напомнить цепь на корабле, к которой крепят якорь. Серебряная цепь этого типа плетения легко вписывается во все образы, так как лаконична в стилистическом решении.
-
Снейк. Подобно чешуйкам на коже змеи, кольца переплетаются между собой. Мягкая в носке, она выиграшно поблескивает на свету. Так же как и якорная цепь, подходит под гардероб любого стиля.
-
Кардинал. Напоминает бисмарк или трисмарк, так как звенья собираются по несколько в плетении, но легче по весу. Эта серебряная цепь также может иметь названия: «питон», «фараон» или «американка».
-
Лисий хвост. Название походит из-за игры бликами цепочки на свету, как у лисицы на шерсти. Ее еще называют византийским плетением, так как создает сходство со стилистикой украшений давних времен.
-
Жгут. Серебряная цепь сделана, скорее, не классическими звеньями округлой формы, а небольшими проволоками, которые переплетаются между собой, точно образуя жгут. Из-за достаточно массивного вида, может быть единопрановым аксессуаром.
-
Нонна. Серебряная цепь, которая напоминает кружево, выглядит достаточно фактурно и ажурно. Ее стоит приобретать тем, кто просто обожает сложные и оригинальные ювелирные украшения.
-
Панцирное. Словно кольчуга эта серебряная цепь будет выглядеть на вашей шее. Плетение создано плоским соединением звеньев, что делает ее гладкой на ощупь.
-
Косичка. Несколько нитей из серебра сплетаются в некое подобие косы - отсюда и название. Но, в отличие от настоящей, не имеет зазоров в плетении, и поэтому аксессуар выглядит объемно.
-
Фигаро. Отличается от панцирного использованием вытянутых колец. Ее создают из звеньев разной толщины и веса, что дает возможность дизайну выглядеть как легко и минималистично, так и тяжело и объемно.
Теперь, когда Вы видите список возможных вариантов, выбрать цепь из серебра должно быть проще. Овладейте мастерством выбора, и тогда каждое приобретенное украшение будет в кайф.