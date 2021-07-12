Серебряная цепь в роли необходимой детали

Серебряная цепочка - максимально универсальный вариант украшения как для себя, так и для подарка близкому человеку. Из-за универсальности модели и типа материала, серебряная цепь выступает изделием для каждого. Самое главное - это выбрать, какую конкретно Вы хотите, и купить. А купить серебряную цепь Вы можете наиболее простым и комфортным образом - воспользовавшись услугами ювелирного салона Золотой Век. Мы можем предоставить Вам классный и разноплановый ассортимент и уважительное обслуживание от профессионалов своего дела.

Какие бывают цепочки из серебра?

Серебряная цепочка, несмотря на, казалось бы, классический и привычный всем для восприятия внешний вид, может выглядеть абсолютно по-разному. Вся игра стилей заключается в разнообразии методов изготовления украшения, ведь их существует порядка десяти:

Бисмарк. Достаточно массивная серебряная цепь, которая может напомнить стилистику 90-х годов. Создается переплетением двух колец в звено. Якорное. Эстетичный вариант минималистичной цепочки из серебра, который, в ассоциации с названием, может напомнить цепь на корабле, к которой крепят якорь. Серебряная цепь этого типа плетения легко вписывается во все образы, так как лаконична в стилистическом решении. Снейк. Подобно чешуйкам на коже змеи, кольца переплетаются между собой. Мягкая в носке, она выиграшно поблескивает на свету. Так же как и якорная цепь, подходит под гардероб любого стиля. Кардинал. Напоминает бисмарк или трисмарк, так как звенья собираются по несколько в плетении, но легче по весу. Эта серебряная цепь также может иметь названия: «питон», «фараон» или «американка». Лисий хвост. Название походит из-за игры бликами цепочки на свету, как у лисицы на шерсти. Ее еще называют византийским плетением, так как создает сходство со стилистикой украшений давних времен. Жгут. Серебряная цепь сделана, скорее, не классическими звеньями округлой формы, а небольшими проволоками, которые переплетаются между собой, точно образуя жгут. Из-за достаточно массивного вида, может быть единопрановым аксессуаром. Нонна. Серебряная цепь, которая напоминает кружево, выглядит достаточно фактурно и ажурно. Ее стоит приобретать тем, кто просто обожает сложные и оригинальные ювелирные украшения. Панцирное. Словно кольчуга эта серебряная цепь будет выглядеть на вашей шее. Плетение создано плоским соединением звеньев, что делает ее гладкой на ощупь. Косичка. Несколько нитей из серебра сплетаются в некое подобие косы - отсюда и название. Но, в отличие от настоящей, не имеет зазоров в плетении, и поэтому аксессуар выглядит объемно. Фигаро. Отличается от панцирного использованием вытянутых колец. Ее создают из звеньев разной толщины и веса, что дает возможность дизайну выглядеть как легко и минималистично, так и тяжело и объемно.

Теперь, когда Вы видите список возможных вариантов, выбрать цепь из серебра должно быть проще. Овладейте мастерством выбора, и тогда каждое приобретенное украшение будет в кайф.