Наиболее успешные комбинации в покере

В иерархии покерных комбинаций насчитывается десять позиций. Играть можно со всеми, но лишь часть из них имеет высокие шансы на крупный банк. Однако даже самые сильные комбинации нужно уметь грамотно реализовывать, чтобы извлечь максимальную выгоду на шоудауне.

От чего зависит сила покерной комбинации

Чем выше положение в иерархии, тем сильнее комбинация. Чтобы информация ниже была понятнее, изучите все комбинации в покере https://poker-experts.com.ua/ru/shkola-pokera/osnivi-pokera/kombinatsii-v-holdeme/, их немного и запоминаются легко. Самая слабая комбинация — старшая карта, самая сильная — Роял-флэш. Но это не значит, что нужно охотиться за Роял-флеш, чтобы добиться успеха. Она настолько редкая, что рядовой любитель покера может её наблюдать один раз в течение нескольких месяцев или реже. Следующая за ней в иерархии Каре в игре встречается чаще, но и она слабо подходит на роль рабочей лошадки.

Чаще всего крупные банки выигрывают следующие комбинации:

Фулл-хаус;

Флэш;

Стрит;

Сет.

Их успешность обусловлена тем, что они собираются на порядки чаще, чем Роял-флеш или Каре, и они сильнее самых часто встречаемых в игре комбинаций: туз-хай, пара, две пары. Однако собрать их мало, нужно еще и правильно разыграть, чтобы извлечь из них максимальное вэлью.

Справка! Вэлью — прибыль, которую покерист может получить при розыгрыше выигрышной руки.

Как собирать и разыгрывать сильные комбинации

Если у вас в стартовой руке есть любая пара, то её вероятность усиления до Сета составляет 1 к 9. С тузами или королями на руках в большинстве случаев можно смело идти в олл-ин. Даже если вы не попадете в Сет ни на одной из улиц, то ваша пара будет бить оппонентов с более слабыми парами и с туз-хай. Разыгрывать такие слабые пары, как 55 (спекулятивная рука) и ниже следует осторожно. Можно делать небольшие колы в надежде словить Сет на Флопе. Не попали — сбрасывайте в большинстве случаев.

Справка! Спекулятивные руки — это руки с небольшим стартовым эквити (шанс выиграть в раздаче), обладающие потенциалом усилиться до очень сильных комбинаций на постфлопе.

Одномастные коннекторы (например, червовые 8-10, JQ, QK) еще один претендент на составление таких сильных комбинаций, как Флеш или Стрит. Они также относятся к спекулятивным рукам. С ними хорошо заходить в банк, если перед вами не было большого рейза. На флопе у вас высокие шансы улучшиться до Флеш- или Стрит-дро руки, или даже собрать одну из этих комбинаций. Если борд вам не подойдет, то всегда можно сбросить карты.

Источник: Poker-Experts

Автор: Данил Безруков