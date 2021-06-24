Купить женские босоножки в Интернет-магазине

Для некоторых девушек покупка босоножек может вызывать определенные трудности. И это вполне нормально, ведь нам более привычно выбирать обувь закрытого типа, где все довольно просто. Босоножки имеют свои особенности, о которых следовало бы знать, поэтому сегодня мы поговорим именно о них. После прочтения данной статьи рекомендуем посетить сайт https://born2be.ua/zhenskaya-obuv/bosonozhki — это магазин с одеждой и обувью высокого качества.



Босоножки — какие бывают?

Само название босоножек говорит нам о том, что это открытый тип обуви. Логично предположить, что они рассчитаны на ношение в теплое время.

Тем не менее босоножки бывают и полузакрытого типа, на каблуке, танкетке и т.д. Кроме всего этого их можно различать по виду используемого материала.

Как выбирать женские босоножки?

В первую очередь необходимо определить, для чего мы вы их покупаете. Разные цели и ситуации требует разного решения. Давайте же с этим разберемся:

Повседневная обувь — обувь, которую вы будете использовать каждый день. Она должна быть максимально удобной и надежной, так как дешевые материалы могут поставить вас в затруднительное положение в самый неподходящий момент. Если вы ищите именно такие босоножки, то обращайте внимание на мягкость/высоту подошвы и качество швов.

В таких моделях подошва должна быть мягкой и невысокой — это поможет избежать быстрой усталости. Шов должен быть высокого качества, так как нагрузка на него будет поступать каждый день.

Босоножки для работы очень схожи по своим характеристикам с повседневными, за исключением более сдержанного дизайна. Если большую часть времени вы сидите, то можете рассмотреть варианты на более высокой подошве.

Как правильно выбрать размер босоножек

Как мы уже писали выше, босоножки могут быть полузакрытого и открытого типа. С первыми проблем не должно возникнуть, так как принцип подбора размера не сильно отличается и от традиционной обуви. А вот открытые модели уже имеют свои особенности, о которых вам бы следовало знать.

Чтобы избежать ситуаций, в которых, вроде бы, правильно подобранная обувь резко “меняла” свой размер на следующий день, старайтесь производить замеры/примерки в послерабочее время. Дело в том, что ближе к вечеру наши ноги отекают, тем самым прибавляя в размере. И если мы будем отталкиваться именно от “вечернего” размера, то не столкнемся с тем, что обувь стала нам мала.

Кроме этого учитывается сама нога (рабочая/нерабочая). Если вы примеряете босоножки из натуральных материалов, то ориентиром должна выступать нерабочая нога.