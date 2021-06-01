BABYLON: бренд про співіснування полярностей

Кожна жінка намагається створити двозначний образ, з деяким підтекстом. Саме цей бренд може допомогти у цій справі, як ніхто інший, адже саме він поєднує у кожному виробі абсолютні протилежності: строгість та кокетство, грайливість і брутальність, простоту та звабливість. Але про все по порядку.

Торгову марку було засновано у 1984 році. Від початку він спеціалізувався на виготовленні жіночих суконь, згодом розширивши асортимент на випуск одягу інших категорій: джинсів, штанів, блуз, трикотажу та інших видів. Але кожна модель несе в собі дещо незвичне, саме те, що внесено в ДНК марки — протилежності. Це дуже легко прослідкувати у будь-чому, адже творці керуються простим правилом, якщо яскравий колір, то зрозумілий крій, якщо фасон конструктивно складний та потребує затримки уваги на собі, значить відтінок вони використають більш лаконічний. Наприклад: напівприталене плаття з акцентом на кольори, які розділені конструктивним членуванням у вигляді хаотично розміщених геометричних фігур. Або ж романтична сукня з наголосом на виріз горловини, по зрізу якого розміщені кучеряві рюші — модель повністю в одному кольорі, що дозволяє роздивитися її складові.

Проте, не варто упереджено ставитися до бренду BABYLON, відкидаючи присутність базових речей. Як і кожен виробник, вони також створюють лаконічні, адаптивні варіанти, які легко комбінувати з наявним у вас гардеробом. Ми вважаємо, що саме він здатний надати кожній жінці саме тої привабливості та магнетизму, від якої важко відвести погляд, і створити такий бажаний вау-ефект не тільки на важливих заходах, а й на звичайні прогулянці, чи звичному офісному образі.

Весь модельний ряд торгової марки офіційно представлено в онлайн-магазині MD Fashion. Тут кожна леді з легкістю зможе знайти і більш строгі та стримані речі, а також придивитися чимало цікавого для прогулянок та важливих подій. Більше того, професійні стилісти комбінують товари у готові образи, враховуючи принципи та посил бренду, що дозволяє повністю відтворити задумку дизайнерів. Також на сайті грамотно організована фільтрація, що дозволяє відсортувати асортимент, враховуючи ваші побажання у кольоровій гамі, розмірах, а також визначити припустимий ціновий діапазон. На сайті діють зручні способи розрахунку, а саме безготівковий, тобто банківською карткою, або ж при отриманні. Під час оформлення замовлення ви може обрати найбільш зручний для вас спосіб доставки у відділення компаній-партнерів “Нова Пошта”, “УкрПошта”, а також “Justin”.