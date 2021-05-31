Свежие ягоды в рационе – лучший десерт

Ягоды – это натуральный суперфуд, природный источник полезных элементов. Добавив их в рацион, вы почувствуете себя бодрее, улучшите состояние кожи, предупредите проблемы со здоровьем.

Ценные свойства

В ягодах много антиоксидантов. Они защищают организм от свободных радикалов, которые вызывают различные заболевания и ускоряют старение. Антиоксиданты улучшают внешний вид и самочувствие. Клетчатка – это еще один полезный элемент в ягодной мякоти, неотъемлемая часть правильного, здорового рациона. Она улучшает микрофлору кишечника, благотворно влияет на пищеварение. Другой полезный элемент – фолиевая кислота. Она нужна для нормальной работы сердца и сосудов, незаменима в период беременности, а также нормализует настроение.

Насыщенные цвета плодам придают антоцианы – природные красители. Считается, что они служат профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Интересный момент: чем насыщеннее вкус, ярче цвет, тем больше пользы вы получите.

Еще один плюс – эти продукты в большинстве своем низкокалорийные. Вы не рискуете поправиться, даже если полакомились вдоволь. Плоды сочные, содержат много воды, не перегружают ЖКТ. Десять штук клубники – всего 60 ккал, чашка черники – 80 ккал. Отличная замена тарелке чипсов.

Регулярное употребление ягод помогает предотвратить сердечные заболевания. В них нет жиров, холестерина, есть все элементы. Они полезны для диабетиков, улучшают память, поддерживают умственные способности, снижают риск болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Преимущества ягод:

клюква, черника полезны при инфекциях мочевыводящих путей. Помогают быстрее справиться с проблемой;

в клюкве содержатся элементы, предотвращающие развитие раковых клеток;

клубника сохраняет здоровье глаз. Исследования показали, что употребление не менее трех порций в неделю снижает вероятность дегенерации желтого пятна.

Ягоды встраиваются практически в любую диету. Они не только полезны, но и способны очаровать вас приятной сочностью, яркими, насыщенными вкусами – сладостью или бодрящей кислинкой. Это натуральное лакомство нравится детям.

Как едят

Полезно есть ежедневно, как минимум, по стакану. Чтобы достать в свежем виде, необязательно ездить на дачу или отправляться с корзинкой в лес. Сейчас доступны как сезонные, так и экзотические варианты. Так, в магазине Freshmart24 вы можете заказать ягоды с доставкой онлайн, их привезут в течение 90 минут. Наслаждайтесь вкусами черники, голубики, ежевики или даже физалиса. При заказе от 1 200 грн. продукты доставят бесплатно.

Плоды можно заготовить впрок. Чтобы заморозить, вымойте и дайте воде стечь, разложите в контейнеры или пакеты. Можно высушить при температуре не выше 60 градусов. В таком виде полезно принимать по чайной ложке утром.

Балуйте себя смузи. Ягоды прекрасно сочетаются с фруктами. Простой рецепт: смешайте в блендере 200 г клубники, банан и стакан молока (можно растительного). Получится шикарная альтернатива молочному коктейлю. В охлажденном виде напиток еще вкуснее. Попробуйте смузи красивого насыщенного цвета. Смешайте 350 г кефира, 200 г творога, по 2 столовые ложки овсяных хлопьев и черной смородины, по желанию добавьте мед для сладости. Сиреневый оттенок также дает черника.

Необязательно есть ягоды как десерт. Их добавляют в каши, творог, йогурты, даже в некоторые супы, варят с ними компоты. Это отличный вариант быстрого перекуса. Насыпьте в контейнер и возьмите с собой на работу или в поездку, дайте ребенку в школу. Такой перекус быстро поднимает уровень энергии, стимулирует работу мозга. Отличная замена конфетам или шоколадкам. Приучив себя есть ягоды ежедневно, вы сделаете большой вклад в свое здоровье.