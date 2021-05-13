Нам нужен Мойдодыр: что делать, если кроха не любит купаться

Обычно дети идут в ванну с удовольствием. Но иногда предложение искупаться вызывает капризы и слезы. Почему малыши не хотят принимать водные процедуры и что делать, чтобы они снова с радостью плескались в воде, читайте в нашей статье.

Почему крохи не любят купаться

Нежелание ребенка принять душ или ванну, как правило, связано с предыдущим негативным опытом. Чаще всего дело в болезненных ощущениях от попавшего в глазки мыла или шампуня. Другая распространенная причина — неправильно подобранная температура купания. Малыши очень восприимчивы к теплу и холоду, поэтому неприятные ощущения от холодной или горячей воды могут отбить желание купаться. Среди других проблем — дискомфорт в ванной из-за страха поскользнуться (упасть, захлебнуться), неподходящей температуры в помещении, слишком интенсивного натирания мочалкой или дергания волос во время мытья головы.

Если правильно установить причину нежелания мыться, ее можно устранить. Но есть и другие способы помочь крохе полюбить купание.

Игры в ванной

Игра — любимое занятие малышей. Если совместить ее с купанием, это отвлечет ребенка от негатива и сделает процесс веселым и интересным. Пригодятся специальные детские игрушки для ванной, выбор которых сейчас огромен: от традиционных резиновых уточек до забавных брызгалок, удочек и инновационных роборыбок. Обратите внимание на яркие разноцветные стаканчики разного объема, так как дети любят переливать воду из емкостей. Поклонникам сюжетных игр понравятся игровые наборы из легкого нетонущего материала, которые крепятся к стенкам ванны специальными присосками. С ними можно построить аэропорт, пост береговой охраны или сказочный дворец, а затем разыгрывать сценки с участием игрушек.

Правильная мотивация

Чтобы ребенок полюбил купаться, ему нужно объяснить преимущества чистоты. Например, рассказать, что мытье защищает от микробов и вирусов и повышает иммунитет. Можно показать крохе его отражение в зеркале после купания и сказать, как нравится другим деткам, когда рядом с ними такой чистый, опрятный малыш, от которого хорошо пахнет. Девочке будет приятно услышать, что именно так выглядят принцессы и другие сказочные красавицы. При этом как бы между прочим можно намекнуть ребенку, какими неприятными прозвищами называют тех, кто не соблюдает гигиену.

Вовлечение малыша в подготовку

Малыша можно привлечь к подготовительному процессу. Дети любят, когда им доверяют серьезные вещи. Поручите крохе отслеживать уровень воды в ванне, проверять ее температуру, при этом дав почувствовать, насколько вам важно его мнение. Взбейте вместе с малышом пену для купания, ему это точно понравится. Постепенно кроха вовлечется и в сами водные процедуры и уже не будет капризничать.

Поучительные книги и мультфильмы

Чтобы дать понять ребенку, как важно соблюдать чистоту, для наглядности используйте книги и мультфильмы. Это действительно работает. Пример «Мойдодыра» опробован уже многими поколениями. «Умывальников начальник и мочалок командир» доходчиво объяснит малышу, какой стыд и срам ждет «немытых трубочистов». Подходящие сценки о необходимости мытья рук и купания есть в «Смешариках», «Лунтике», «Принцессе-замарашке» и других популярных мультфильмах.

Чего делать нельзя

Пытаясь сломить нежелание ребенка купаться, не допускайте ошибок, которые только ухудшат ситуацию. Нельзя убеждать малыша криком и угрозами, физически принуждать к мытью, ссориться и сердиться тоже не стоит, ведь ваше эмоциональное состояние влияет на кроху. Убеждайте мягко и доброжелательно, а лучше всего — личным примером. Пусть купание ассоциируется у ребенка не со скандалами и слезами, а с радостью и удовольствием.

Желаем приятных водных процедур!