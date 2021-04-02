Сатиновая простынь на резинке – изысканное изделие для комфортного отдыха

Текстильный рынок представляет покупателям разнообразное постельное белье. Комплекты отличаются дизайном, комплектацией и даже функциональными деталями. Например, натяжная простыня признана одним из самых удобных в применении принадлежностей, а нежные на ощупь сатиновые простыни на резинке приобрели огромную популярность среди покупателей всего мира.

Натяжные простыни для комфортного сна

Очень удобная постельная принадлежность полностью окутывает матрас, поскольку имеет бортики шириной 20-25 см. Спящий человек комфортно ощущает себя, поскольку его не беспокоит смятая простыня. Для нового матраса спальная принадлежность на резинке может послужить наматрасником, сохраняющим поверхность от загрязнений и износа.

Прочные резинки, вшитые в нужных местах, помогают простыне идеально ровно расположиться и надежно зафиксироваться на спальном месте. Она не съезжает и не скручивается, тем самым создавая комфортные условия для сна. При прикосновении мягкий сатин высочайшего качества напоминает по ощущению натуральный шелк. В магазинах представлены оттенки простыней, совпадающих с тоном постельного комплекта.

Износостойкую, практичную и очень красивую простынь на резинке из сатина делает идеальной спальной принадлежностью, придавая ей шелковистую мягкость, изысканность и натуральный блеск, полученный в результате особого переплетения и двойного скручивания нитей.

Простыня с эластичной резинкой по периметру – незаменимый помощник в каждой спальне. Всегда идеально ровно располагается на поверхности, повторяя линии сгибов и углов. Удерживающие резинки швы не заметны, поскольку убраны под матрас.

Натяжная сатиновая простынь на резинке – практичная и шикарная вещь для современной спальни. Разнообразие цветовых вариантов помогает подобрать подходящую принадлежность в тон основному комплекту. Оригинальная структура и плетение сатина создают приятные тактильные ощущения. Без усадки и потери качества постельное белье переживет многократные стирки.

Размерный ряд натяжных простыней из сатина

Выпускаемые промышленностью изделия выполнены в стандартных размерах:

модели «Евро», 200х200 с боковиной шириной 25 см;

двуспальная простыня на резинке 180х200 сатин, 140х200, 160х200 см;

полутораспальные изделия 70х200, 80х200, 90х200, 120х200 с шириной боковины 25 см;

детские натяжные простыни размером 60х120, с боковиной 20 см.

Возможно изготовление изделий любого размера. Если подбирать к стандартному 1,5-спальному матрасу, можно купить простынь на резинке 140х200 сатин. А для нестандартного спального места придется заказать или самостоятельно пошить подходящее изделие.

Сатиновая натяжная простыня – одно из самых оптимальных вариантов для уютной и безопасной спальни.

Критерии выбора спальной принадлежности

Чтобы не ошибиться в выборе качественной простыни на резинке, следует обратить внимание на несколько факторов:

Качество. Изделие должна быть аккуратно сшитым, без дефектов и торчащих ниток.

Размер. Первая цифра на фирменной упаковке означает длину, а вторая – ширину простыни.

Ткань. Безопасные и экологичные изделия выполнены из натуральных материалов.

Расцветка. Изделие может создать яркий акцент в комнате или стать изящным дополнением палитры.

Проверенный производитель. Фирменные изделия обойдутся дороже, но дольше прослужат и не принесут вреда здоровью взрослого и ребенка.

Цена. Дешевый товар, продаваемый под маркой известного бренда, должен вызывать подозрения.

У сатиновых натяжных простыней документально подтверждено соответствие ГОСТ. Такие изделия можно использовать в качестве наматрасника, как отдельную спальную принадлежность или в качестве базы под другую простынь из комплекта постельного белья.