Учись, играя: развивающие игрушки для дошколят

В дошкольном возрасте формируются поведенческие и познавательные навыки ребенка. Знакомство с миром в этот период происходит через игру, которая приобретает обучающий характер, так как малыша нужно подготовить к школе. Какие игрушки помогут в этом, узнаем у экспертов интернет-магазина «Будинок iграшок».

Дошколята уже чувствуют свою самостоятельность и потребность в ее реализации. Им нужны развивающие игрушки, которые позволяют проявлять фантазию, что-то исследовать, моделировать, познавать.

Вкладыши и сортеры

Игрушки этого типа представляют собой наборы геометрических фигур и трафареты, в которые они вкладываются. Ребенку нужно совместить фигурку с углублением (во вкладыше) или отверстием (в сортере), которое ей соответствует. Через подобные игры ребенок получает представление о форме, тренирует ручную моторику, развивает пространственное и логическое мышление.

Конструкторы

Конструирование — важнейший вид деятельности для дошкольника. Соединяя кирпичики друг с другом, чтобы получилась собачка, машинка, гараж, дом или целый замок, малыш воссоздает знакомый ему мир. Процесс моделирования требует аккуратности и сосредоточенности, воспитывает усидчивость и терпение. Конструкторы учат концентрироваться на конкретной задаче и ориентироваться в трехмерном пространстве, развивают логику и воображение.

Пазлы и другие головоломки

Любые головоломки полезны дошкольнику, так как заставляют логически мыслить, сопоставлять, делать выводы. Пазлы, помимо этого, развивают мелкую моторику, учат воспринимать предметы объемно, видеть за частями целое.

Лабиринты

Игрушка состоит из гибких прутьев, по которым движутся фигурки. Прутья изогнуты в разные стороны в виде трехмерного лабиринта. Задача ребенка — провести по нему фигурку от входа до выхода. В процессе игры ребенок учится ориентироваться в пространстве, принимать нестандартные решения, мыслить креативно, но рационально. Как и другие игрушки, лабиринты тренируют ручную моторику, а значит, способствуют развитию речи, так как двигательный и речевой центры расположены рядом.

Бизиборды

Бизиборд — комплексная игрушка разнонаправленного воздействия. Обычно бизиборд имеет форму куба, грани которого отвечают за определенные навыки: правильно вставить фигурки, запустить шестеренки, открыть ключами дверцы, завязать бантик, выставить на часах время и т. д. Игрушка заставляет включать логику, память, наблюдательность, знакомит с цветами и формами, буквами и цифрами, названиями животных и растений. Ставя конкретные задачи, она учит пользоваться пуговицами, молниями, шнурками, выключателями и т. д., дает представление о том, что такое «право», «лево», «много», «мало». Разносторонне воздействуя на сознание ребенка, бизиборд гармонизирует его развитие.

Все игрушки полезны

Как утверждают психологи и педагоги, все игрушки, которыми играет ребенок, развивают его. Общаясь, как с живыми, с фигурками людей и животных, баюкая куклу, малыш приобретает социальные навыки, оттачивает опыт человеческих взаимоотношений. В ролевых играх он творчески примеряет на себя разные роли, а в режиссерских руководит процессом и персонажами, приучаясь к самостоятельности и ответственности. Партнерские игры (морской бой, шашки, шахматы, экономическая стратегия) учат предвидеть шаги соперника, продумывать тактику и мыслить стратегически. Если знать меру и грамотно направить малыша, все игрушки полезны.

Привыкший самостоятельно думать ребенок лучше усваивает информацию. Поэтому развивающие игрушки помогут правильно и интересно подготовить малыша к школе.