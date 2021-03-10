За півтора тижні чоловік скинув дев’ять клограмів

Лікар з австралійського міста Брісбен, штат Квінсленд, скинув дев'ять кілограмів за шість тижнів і перерахував головні секрети успішного схуднення. Його слова наводить Daily Mail.

40-річний Філіп Вут (Phillip Wuth) вирішив зайнятися своєю фігурою, коли набрав до 101,1 кілограма. Він змінив раціон, став займатися спортом і в результаті не тільки схуд до 91,9 кілограма, а й знизив на 2,4 відсотка вміст жиру в організмі.

За його словами, найважливішим елементом на шляху до схуднення була дієта. «Я почав споживати 1500 кілокалорій в день», - уточнив він. Австралієць дотримувався програми харчування, розробленої медиками для скидання зайвої ваги. У його раціон входили такі страви, як білкова яєчня з бобами, лосось з овочами, смажена курка з гарбузом і сиром фета, свинина з квасолею і рис з цвітною капустою.

Вут підкреслює, що для зниження ваги слід їсти менше кілокалорій, ніж витрачається протягом дня. П'ять днів на тиждень лікар їв страви, які йому доставляли за програмою, а у вихідні готував їжу самостійно. Ще одним секретом успішного схуднення він вважає високий відсоток протеїнів в раціоні. За його словами, білкова їжа надовго насичує організм, зменшує апетит, прискорює метаболізм і допомагає зберегти стрункість.

Австралієць радить відстежувати результати схуднення, зокрема, вагу і індекс маси тіла. Також він закликає підібрати оптимальний план тренувань, який дозволить поступово збільшувати навантаження та ідеально впишеться в звичний режим.

Найважливіше, на думку медика, - навчитися прислухатися до потреб свого організму і це повинно стати звичкою. «Як тільки ви знайдете хороші звички, ви перестанете страждати від голоду і тяги до солодощів, яка була властива вам раніше», - запевняє він.