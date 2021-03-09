Під час ритуалу плачу у дівчини зупинилось серце

В Індії наречена довго плакала під час традиційного весільного обряду і померла через зупинку серця. Про це повідомляє Hindustan Times.

Так, за традиціями країни, після весільної церемонії наречена повинна пройти обряд плачу, під час якого вона прощається зі своїм будинком і сім'єю.

В ході обряду дівчина, яка весь цей час сильно плакала, втратила свідомість і була доставлена ​​в лікарню. Однак медики не змогли її врятувати - наречена померла через серцеву недостатність. За словами місцевих жителів, на стрес дівчини з індійського штату Одіші вплинула і смерть батька, який помер за три місяці до її одруження.