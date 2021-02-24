Незвичайну рибу з зубами людини спіймали у Флориді

Про це повідомляє газета Daily Mirror.

33-річний Пол Лор (Paul Lore) рибалив в прибережних водах міста Мелборна, коли виловив незвичайну рибу. Особина мала смугастий окрас, великі очі і великий рот з декількома рядами зубів, як у акули. «Це найдивніша риба, яку мені доводилося зловити», - зазначив рибалка.

З'ясувалося, що Лору попався кейпкодський карась, який в середньому досягає 50 сантиметрів у довжину і важить близько двох кілограмів. Зустрічаються особини вагою до 6,8 кілограма.

«Вони використовують свої зуби, щоб ламати панцири морських равликів, молюсків і крабів, - розповів Лор. - В основному вони харчуються ракоподібними, ось чому їм потрібні такі зуби».