Топ-5 критеріїв вибору стильних келихів на весілля

У молодят перед весільною церемонією мільйон турбот: треба вибрати кільця, сукню та костюм, визначитися зі стилем свята, вибрати зал для банкету, фотографа і тамаду. І не забути купити келихи на весілля на Мир Посуды. На що звернути увагу при виборі келихів?

Стиль

Виїзна за містом чи біля моря, в красиво оформленому залі під розкішною аркою, в РАГСі з мінімумом гостей - у кожного свята своя стилістика:

пишно декоровані атласними стрічками келихи Sandy Gold красиво виглядають на денній церемонії під відкритим небом;

прикрашені трояндами і рослинним орнаментом зі смальти келихи Antik гармоніюють з аркою з квітів;

широкі кубки а-ля Гетсбі-Ді Капріо підкреслюють шарм венеціанського весілля і драйв чиказького;

тонке гравіювання Just Married на хайтек-конусах від британського бренду Creative Tops підкреслить елегантність вечірки на терасі хмарочоса.

Колір

Більшість сучасних весіль витримані в єдиній кольоровій гамі. Наречені вибирають рожевий, платину, срібло, золото, морську синяву, м'яту, благородні відтінки червоного вина. Підтримати колір свята варто й келихами.

Для весілля у золотому кольорі підійде тонка позолота Angela Exclusive або розкішний візерунок із золота та квітів із смальти ручної роботи, створений майстрами компанії Sonne Cristal.

У колекції Мир Посуду є келихи, прикрашені стрічками і декором молочного, смарагдового, платинового, перлового, рожевого, бордового відтінків.

Ніжка

Висока ніжка виглядає красиво і не зігріває напій. Якщо боїтеся, що сильні руки нареченого можуть випадково зламати тоненький стовпчик, зверніть увагу на колекційну модель Remembrance. Келихи ручного видування зі вставками муранського скла з додаванням золота і платини плавно перетікають з конусоподібної чаші в широку основу.

Прозорість

Кришталеве скло — влучний вибір для весілля. Чеські та словацькі айсти створюють тонке скло с тонкими стінками, якого практично не видно під декором. Високі стінки келиха підкреслюють золотистий колір напою і гармонують з будь-якою обстановкою. На келихах без декору можна виконати пам'ятне гравірування с датою події.

Кількість

Візьміть 2-3 запасні пари у вишуканих футлярах - для церемонії розпису, фотосесії, прогулянки і банкету. Простежте, щоб запасна пара завжди була поруч, тоді ніяка помилка гостей чи молодят не зіпсує пам'ятні знімки і відео.