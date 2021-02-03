Нержавеющая сталь для мебели на кухню — отличный выбор

В случаях, когда вам необходима мебель для кухни в столовой, кафе, баре или ресторане, то важно выбрать профессиональный вариант, который будет отвечать всем требованиям безопасности и эргономики. Для этого вы можете обратиться в специализированный магазин, где есть широкий ассортимент такой мебели и аксессуаров: столы из нержавеющей стали, мойки и различные ёмкости для хранения и обработки продуктов, стеллажи, разделочный стол и многое другое, без чего профессиональному повару трудно обойтись в повседневной деятельности.

Почему нержавеющая сталь

В большинстве изделий, которые мы предлагаем, используется именно нержавеющая сталь. Неспроста выбран именно этот вариант. Расскажем об основных его особенностях для кухни:

очень просто очищается от любых, даже самых сильных загрязнений;

не повреждается даже при использовании агрессивной бытовой химии или абразивных моющих средств, устойчив к машинной мойке и уборки с использованием специальных инструментов;

в еде, приготовленной на таких столах и посуде, не остаётся привкуса металла;

даже в случае, если на поверхности посуды или мебели появились царапины или другие виды механических повреждений, не будет ржавчины или коррозии;

полностью соответствует санитарным требованиям и нормам;

подходит для любого этапа приготовления блюда — от нарезки ингредиентов до финального приготовления в печи.

Кроме нержавеющей стали для изготовления такой мебели используется также окрашенная сталь (для ножек и креплений). Это сильно экономит ваши деньги, так как конструкция будет сохранять прочность и крепость, но при этом дорогого металла уйдёт значительно меньше.У нас в компании вы можете купить любые виды профессиональной кухонной мебели и инвентаря из нержавеющей стали по адекватной цене — гарантируем отличное качество и постоянное наличие всего ассортимента, представленного на сайте, на нашем собственном складе. Выбирайте профессионалов — доставим посуду и мебель быстро и вы сможете начать быстро её использовать.