Продукти, які продовжують молодість

Лідерами серед продуктів з ефектом омолодження вважаються зелений чай і куркума. Крім того, червоний болгарський перець також сприяє збереженню молодості. Експерти підкреслюють, що цей продукт багатий на вітаміни С, А, групи В і РР, а також антиоксидантом лікопін, мінеральними речовинами і клітковиною.

Лохина, в свою чергу, містить вітаміни С, А, Е, групи В, К, РР, біофлавоноїди і антиоксиданти, які захищають мембрани клітин організму від ушкодження, перешкоджаючи їх старінню.

У список омолоджуючих продуктів також потрапили брокколі і горіхи. За рахунок високого вмісту клітковини регулярне вживання брокколі сприяє нормалізації ліпідного обміну, а горіхи продовжують життя завдяки цінним поживним речовинам. Лікарі радять частіше їсти несолоні горіхи без обсмажування невеликими порціями по 20-30 грамів.

Серед рекомендованих продуктів також оливкова олія, лляне насіння, риба і гіркий шоколад без цукру.