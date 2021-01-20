Дитина народилась із сивим волоссям

Мешканка бразильського міста Жіжока-ді-Жерікуакуара вирішила навчити свою дворічну дочку не соромитися незвичайної зовнішності. Про це пише видання Daily Mail.

У дочки 43-річної Талула Юзеф Азіз Віейра (Talyla Youssef Aziz Vieira) від народження було двоколірне волосся: серед чорного волосся, що покривають більшу частину голови, було помітне сиве пасмо.

Причина цього - піебалдізм, або частковий альбінізм, рідкісна генетична особливість, пов'язана з нестачею клітин шкіри, які виробляють пігмент меланін. Піебалдізм передається у спадок і був у матері, бабусі, тітки і двоюрідних сестер дівчинки.

В юності мати Майї соромилася свого сивого пасма і перестала приховувати біле волосся, коли їй було вже за 20. «Я ховала його під іншими пасмами - боялася, що мене будуть дражнити», - пояснює вона.

Жінка хоче, щоб її дитина пишалася своїм волоссям. «Сумно, що людям доводиться приховувати свої особливості, - каже вона. - Нам не потрібно бути однаковими, щоб бути красивими».