Лікарі виконали останнє бажання помираючого від коронавіруса пацієнта

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Лікарі в англійській лікарні виконали останню волю вмираючого від коронавіруса пацієнта і принесли йому кухоль пива. Про це повідомляє видання Daily Star.

Почесний секретар Товариства інтенсивної терапії доктор Шондіпон Лаха (Shondipon Laha) розповів, що лікарі однієї з лікарень регіону Північно-Західної Англії виконали останнє бажання вмираючого від COVID-19 пацієнта випити знаменитого ірландського Стаута.

Співробітники лікарні принесли йому кухоь пива, і він випив його перед смертю.

Часто медичний персонал грає для пацієнтів музику і тримає їх за руки перед смертю, так як рідні не можуть перебувати з ними через небезпеку зараження коронавірусом.

«Лікарям доводиться спілкуватися з рідними пацієнтів по телефону або по FaceTime. Найчастіше мова йде про припинення лікування, коли стає зрозуміло, що пацієнт не виживе. І вести такі розмови з сім'ями дуже важко», - сказав Лаха.

За його словами, відомі випадки, коли співробітники відділень інтенсивної терапії страждали від посттравматичного синдрому. «Іноді ти їдеш на роботу, дивишся на людей навколо і думаєш:" Що відбувається? " Це як два різні світи», - додав лікар.