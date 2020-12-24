У США зафіксували "дощ" у вигляді ящірок

Американські синоптики включили в прогноз погоди опади у вигляді ігуан. Відповідне повідомлення було опубліковано в Twitter Національної метеорологічної служби Майямі.

Як повідомляє портал WKBN, таке явище відбувається внаслідок похолодання. Ночами ігуани забираються на дерева, щоб відпочити. Однак при температурі в 4,5 градуса за Цельсієм (40 градусів за Фаренгейтом) вони ціпеніють і можуть падати з дерев на землю.

Видання попереджає, що це не шкодить рептиліям. При попаданні сонячних променів вони розморожуються, проте в такому стані можуть бути агресивними і кусатися.