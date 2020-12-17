Топ-5 наповнювачів для зимової куртки

Декілька років тому верхній одяг утеплювали лише двома матеріалами — натуральним пухом та синтепоном. Обидва виявилися досить непрактичним, особливо пух, який неможливо повернути на місце після прання. На щастя, сьогодні з'явилося ще кілька варіантів, серед яких можна обирати.

Які утеплювачі використовуються для курток?

Найкращий варіант — синтетичні матеріали, які прекрасно зберігають тепло та пропускають повітря, легко перуться. Вони не псують вигляд самої куртки, як це може бути з пухом, що стирчить крізь верхній шар одягу. Однак синтетичні наповнювачі також відрізняються за якостями.

Найбільшою популярністю за співвідношенням ціни, якості та практичності користуються такі матеріали:

ізософт;

термолайт;

прімалофт;

тінсулейт;

холофайбер.

Куртки з такими наповнювачами можна знайти на https://intertop.ua/catalog/odezhda/zhenskaya/kurtka/. Кожен із матеріалів має свої переваги та недоліки.

Ізософт вдвічі тепліший за інші утеплювачі, він легко відновлює форму після прання та служить довго. Не викликає алергії. Прімалофт — легкий та м'який матеріал із поліефірних волокон, стійкий до вологи. Має високу термоефективність, захищає від вітру.

Термолайт використовується на лише для верхнього одягу, а й для пошиву білизни. Матеріал має пустотілу структуру, завдяки чому ефективно відводить вологу, не вбирає її. Це дозволяє захиститися від холоду навіть у дощову погоду. Тінсулейт — найтонший із усіх матеріалів. Він добре утримує повітря у невеликому обсязі волокон, тому ефективно гріє навіть тонкий шар тінсулейту.

Холофайбер — новий синтепон

Холофайбер — це удосконалений варіант синтепону. Відрізняється високим вмістом силікону, а також наявністю скручених волокон. Його також називають біопух, термофайбер, файбертек — усе залежить від виробника. За структурою холофайбер схожий на натуральну вовну, тому дуже легкий та теплий.

На відміну від звичайного синтепону, що зарекомендував себе як недовговічний матеріал, холофайбер надійно служить роками і не втрачає своїх властивостей.