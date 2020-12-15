Шкаф — главный работник вашего дома

Обеспечить надлежащий режим хранения вещей способен только правильно подобранный шкаф. Изготовление конструкции такого типа происходит согласно требованиям заказчика и характеристикам того помещения, где она будет располагаться. Прежде чем заказывать изготовление шкафа, специалисты рекомендуют ознакомиться с их классификацией и особенностями.

Виды и особенности шкафов

Шкаф на заказ обладает большим спектром преимуществ, нежели стандартная модель. Будущий владелец самостоятельно подбирает фурнитуру, цвет, форму. Габариты выполненного на заказ изделия будут соответствовать размерам комнаты, где оно будет находиться. Количество ящиков, секций, дополнительные функции согласовываются с заказчиком. На что обращать внимание при выборе:

Шкаф необходимо подбирать в соответствии с предназначением. В прихожую лучше ставить шкаф-купе. Он сэкономит пространство и визуально его увеличит. Любителям классики работники предлагают распашные изделия. Они устанавливаются в любых комнатах дома и выполняют функции кухонного, одежного, книжного и т. д. Комнаты нестандартной планировки укомплектовываются радиусными изделиями. Угловой шкаф изготавливается в самых разнообразных вариациях.

Как правило, гостиная — самая габаритная комната в квартире, где непременно присутствует шкаф. Мебель предусматривает секцию для установки телевизора, статуэток, фотографий и т. д.

Встроенный шкаф — бюджетное изделие. С ним происходит экономия средств за счет сокращенного количества материалов. Вместо стенок он использует свободные углы и стены комнаты. Формы встроенного шкафа:

уголовной;

прямой;

радиусный.

Отдельного внимания заслуживает мебель для гардеробной. Она может стоять у одной стены или занимать комнату.

Дизайнерский шкаф для гардеробной

Если позволяет пространство, для гардеробной лучше отвести всю комнату. Такие шкафы изготавливаются с применением современных технологий и высокоточного оборудования. Клиент получает возможность приобрести универсальное изделие с авторским дизайном и оригинальными стилевыми решениями:

фотопечать — на дверное полотно наносят изображение. Будущий владелец выбирает его самостоятельно среди представленных вариантов;

зеркальный шкаф — популярный вариант. В нем дверь представляет собой одно сплошное зеркало. Модель превосходно смотрится в маленьких помещениях. Зеркальная поверхность изделия визуально добавляет им площади;

зеркала с рисунком — изображение наносится пескоструйным способом. Изделия привносят в интерьер особую «изюминку».

В одном изделии работники умеют совместить несколько типов. Шкаф будет мультифункциональным украшением комнаты. Более дорогие варианты шкафов дополняются художественной ручной резьбой. Ознакомиться с ассортиментом можно по ссылке: https://vinson.com.ua/korpusnaja-mebel/.

Принципы выбора шкафа

При покупке шкафа обращайте внимание на следующие моменты:

материал: в зависимости от финансовых возможностей и дизайна комнаты выбирайте простой (ДВП, МДФ, ДСП) или элитный (натуральное дерево) материал;

габариты;

профиль и двери. Важно выбрать оптимальный профиль, ведь от него зависит функциональность дверей и долговечность изделия;

внутреннее наполнение: шкафчики, секции, ящики, полочки и т. д.

Если человек не может самостоятельно прийти к окончательному варианту, на помощь придут менеджеры магазина. Специалисты с большим опытом работы не только помогут выбрать шкаф, но и сделают его качественным, прочным, разработав подробный макет с уникальными дизайнерскими решениями.