Бонусы в игровых автоматах: особенности, разновидности и их преимущества

Первые онлайн игровые автоматы представляли собой точные копии классических "одноруких бандитов". Их функционал включал в себя лишь барабаны с различными символами. Что касается современных игровых машин, то они претерпели серьезные изменения. В частности, функционал пополнился бонусами. Практически каждый новый слот включает в себя хотя бы одну бонус функцию. Благодаря ей удается не только добавить привлекательности машине, но и повысить шансы на получение крупного денежного выигрыша. Надо отметить, что слоты на деньги, а также игровые автоматы бонус за регистрацию пользуются повышенным спросом среди игровой аудитории.

Разновидности бонусов

Все бонусы, которые сегодня встречаются в игровых автоматах от различных разработчиков, можно поделить на следующие виды:

Фриспины или бесплатные вращения. Наиболее распространенная разновидность бонусов. Заключается в получении игроком возможности несколько раз и совершенно бесплатно прокрутить барабаны. Обычно это 20-30 вращений. Исходной ставкой при этом является ставка, которая была сделана игроком до получения бонуса. На основании всех выигрышных комбинаций складывается итоговый выигрыш. Полученные деньги можно использовать по-своему усмотрению – поставить их на вывод или продолжать делать ставки;

Риск-игра. Если фриспины не предполагают никакого риска, то с риск-игрой все иначе. Сыграть в нее слоты обычно предлагают сразу после получения выигрыша. От риск-игры можно отказаться, если хочется избежать дополнительного риска. При ее активации игроку нужно будет выбрать один из двух вариантов исходов события. Обычно выбирается карта. Если ее масть совпадает с мастью карты, которую выбрал дилер, то выигрыш увеличивается в два раза. В случае неудачи он сгорает без остатка. При правильно выбранной карте можно попробовать еще раз сыграть в риск-игру и так до бесконечности;

Колесо Фортуны. По его внешнему диаметру нанесено несколько значений. Каждое из них – это определенная денежная сумма. Возле какого значения остановится указатель по окончанию вращения колеса – та сумма и будет безвозмездно отдана гемблеру;

Выбирай и кликай. Смысл этого бонуса заключается в том, что гемблеру нужно выбирать определенные предметы среди представленных на экране. При правильно сделанном выборе сумма на личном счете растет. В ином случае игрок возвращается в стандартный режим игры.

Есть игровые аппараты, в которых представлено сразу несколько бонусов. Обычно у них отсутствует прогрессивный джекпот, но от этого они не становятся менее привлекательными и щедрыми.

Преимущества игровых слотов с бонусами

Игровые машины с приятным дополнением в виде бонусов популярны и среди новичков, и среди профессиональных игроков. Их востребованность объясняется рядом преимуществ. Первым среди них выступает внесение изюминки в игровой процесс. Он становится более увлекательным. Второе преимущество - это повышение шансов на получение крупной суммы. К примеру, среди бесплатных фриспинов может выпасть пара-тройка выигрышных комбинаций с крупным выигрышем.