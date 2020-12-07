Найдожча повія США подала до суду за відсутність роботи

Фото: @thealicelittleofficial

Найдорожча повія США Еліс Літтл подала до суду на владу штату Невада через відсутність роботи. У регіоні з 17 березня закриті публічні будинки, при цьому роботу супутніх закладів, таких як масажні та спа-салони, відновлено. Про це повідомляє Daily Star.

Дівчина працює в борделі Moonlite BunnyRanch в місті Маунд-Хаус. За словами самої Літтл, вона психолог, тренер по відносинам і секс-експерт. За підрахунками фахівців, вона найбільш високооплачувана секс-працівниця в країні і заробляє до мільйона доларів на рік.

Американка подала до суду на владу Невади, вказавши в листі, що через подібні дії працівники легальної секс-індустрії виявилися без грошей. Літтл підкреслила, що закритими залишилися тільки будинки розпусти, в той час як інші заклади відкрилися. «Це просто кричуща дискримінація легальних секс-працівників Невади», - обурилася дівчина.

Втративши заробіток у борделі, Літтл стала підробляти в маркетингу, завела акаунт на OnlyFans і стала проводити інтимні зустрічі в онлайн-і оффлайн-режимі.

У минулому році дівчина розповіла про свою роботу. За словами Літтл, в бордель вона прийшла в 2016 році в пошуках цікавої роботи, і їй сподобалося. Секс-працівниця зізналася, що найбільше любить допомагати людям з їх проблемами, наприклад, рятувати інтимні стосунки в парах.