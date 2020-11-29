Після кремації повернувся додому живим і здоровим

На початку листопада 75-річний індус отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Він був госпіталізований, а через два дні родичам повідомили про його смерть. Тіло зберігалося згідно з правилами щодо запобігання поширення коронавіруса, а обличчя чоловіка рідним показали на відстані, через що вони, ймовірно, не змогли його чітко розгледіти. Про цю історію повідомляє NDTV.

Як розповіли родичі, після того, як вони кремували тіло, їм зателефонували і сказали, що чоловік видужав і його потрібно забрати з лікарні. «Ми шоковані і здивовані. Ми привезли його додому. Ми не знаємо, кого кремували», - розповів син індуса.

З'ясувалося, що чоловіка переплутали з іншим померлим пацієнтом. Міністерство охорони здоров'я штату Північна Бенгалія створило комітет з чотирьох осіб для розслідування інциденту.