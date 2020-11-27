Топові зарубіжні меблі з Києва

Облаштування житлового простору неможливо без меблів. Вони вважаються частиною стильового напрямку дизайну в будинку.

У магазині 4ROOM можна підібрати індивідуальні рішення для облаштування житлового простору. Красива м'які або корпусні меблі зроблять ваше життя затишним та комфортним.

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Сучасні рішення в інтер'єрі

У магазині меблів представлений широкий асортимент м'яких меблів від відомих світових брендів. Всі вироби виготовлені з якісних і безпечних матеріалів. В наявності м'які меблі, дивани, столи і стільці, крісла, спальні гарнітури, світильники.

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Можна вибрати різні моделі за розміром, фасоном, дизайном. У каталозі можна уважно розглянути моделі, які сподобалися. Їх можна відкласти і порівняти з моделями від інших виробників. Всі меблі вирізняються підвищеною надійністю і екологічною чистотою. Вироби мають сертифікати відповідності якості. На всі товари покупцям надається офіційна гарантія від компанії виробника.

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