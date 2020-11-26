Студентки Кембриджського університету посвітили голими сідницями

У Кембриджському університеті розпочався щорічний конкурс на кращі сідниці Cambridge Best Bums Competition. Як повідомляє Daily Mail, голих студентів і студенток не зупинила навіть пандемія COVID-19.

Учасники повинні були зробити фотографії на території Кембриджа в оголеному вигляді, нижній білизні або з аксесуарами. Конкурсанти знялися на тлі Моста зітхань, каплиці Королівського коледжу, в бібліотеці і на нічних вулицях. Більшість з них було повністю голими.

Голосування пройде в кілька етапів. Переможця оголосять на найближчих вихідних. Змагання організувала студентська газета The Tab. Конкурс проходить вже дев'ятий раз.

Організатори конкурсу пожартували, що моделі повинні дотримуватися соціальної дистанції не менше, ніж в два метри від фотографа, а також взяти з собою антисептик для рук.

Раніше повідомлялося , що студенти і студентки Кембриджського університету сфотографувалися без одягу для благодійного календаря. У зйомках взяли участь члени університетських команд з плавання, легкої атлетики, волейболу, водного поло та інших видів спорту.