Свойства мужской демисезонной куртки

Для того чтобы правильно выбрать демисезонную куртку, необходимо разобраться в том, какие виды демисезонных курток существуют, какие материалы используются при их пошиве и, как отличить мужскую демисезонную модель от обычной куртки, предназначенной для определенной поры годы. Магазин Bolf имеет отдельные категории вещей по сезонам.

Что такое мужские демисезонные куртки?

К мужским демисезонным курткам относятся все куртки, которые подходят для ношения в период перехода от одной поры года к другой, а именно: с лета на осень – с осени на зиму и т.д. Четкой временной черты, определяющей «переходность» сезона, не существует, так как ежегодно климатические условия меняются. Следует помнить и об отличиях погодных условий в разных климатических поясах. Например, в Западной части Европы в демисезонных вещах можно проходить всю зиму, чего не скажешь о регионах Центральной и Восточной Европы. Само слово «демисезон» пришло к нам, как раз, из Франции, где оно означает границу сезонов.

Период ношения мужской демисезонной куртки

Исходя из информации представленной выше, можно сделать вывод, что ношение демисезонных вещей рассчитано на переходные периоды года, когда погода очень непредсказуема.

Не заблуждайтесь, думая, что в демисезонной куртке можно ходить только осенью. Все зависит от того, какие погодные условия сопутствуют в вашем регионе. Бывают сезоны, когда такие куртки можно носить вплоть до середины зимы, а бывают и такие, что в первой половине осени в них становится уже прохладно.

Главная задача демисезонных курток – защита вашего тела от резкой смены погоды. Плотный наружный слой и наличие капюшона способны защитить вас от дождя и ветра.

Мужская демисезонная куртка − как определить вид?

На самом деле понять, какая перед вами куртка очень легко: плотный материал верхнего слоя и отсутствие внутренней теплой подкладки – основные признаки демисезонной куртки. В ней вам быстро станет жарко в помещении, так как она не пропускает воздух к туловищу, но в то же время, вам будет в ней холодно во время низкой температуры воздуха.

Основной упор в этих моделях делается на защиту от кратковременных изменений погодных условий. Наличие манжет на рукавах и поясе, капюшона и водоотталкивающих материалов говорит о том, что перед вами демисезонная вещь.

Виды мужских демисезонных курток и материалов

В вашем гардеробе однозначно имеется хоть одна демисезонная куртка, даже, если вы сталкиваетесь с этим понятием первый раз, читая этот текст. К этим курткам относятся классические ветровки, бомберы, кожанки, джинсовки, стеганки и облегченные парки.

Наиболее популярными материалами, используемыми во время производства демисезонных вещей, является полиамид, полиэстер, хлопок, кожа и кожзаменитель, а также деним.

Кожа лучше остальных защищает тело от промокания, но такие куртки редко оснащены манжетами и капюшоном.

Классические ветровки, бомберы, стеганки или джинсовки отлично выполняют свою функциональную часть, полноценно защищая тело от погодных отклонений.