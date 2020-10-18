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В індійському селі Кандемпатті, штат Тамілнад, «мрець» 20 годин пролежав у морозильній камері і ожив. Про це повідомляє Daily Mail.

74-річний Баласубраманіан Кумар (Balasubramanian Kumar) був прикутий до ліжка через важку хворобу. 12 жовтня він перестав подавати ознаки життя, і родичі вирішили, що він помер. Дотримуючись місцевих звичаїв, перед релігійною церемонією сім'я помістила його тіло в скляну труну-холодильник. На наступний день фахівець приїхав забрати морозильну камеру і зауважив, що труп ворушиться.

Працівник запитав у брата Кумара, чому мрець смикає руками. Той відповів, що це або природні судоми, або душа небіжчика ще знаходиться в його тілі. Спеціаліст викликав поліцію.

Влада веде розслідування і намагаються з'ясувати, чому сім'я Кумара не викликала медиків і самостійно констатувала його смерть. Родичів судять за злочин з необережності, що поставило під загрозу людське життя.

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