В доме появился малыш: лучшие бренды товаров для новорожденных

К качеству и безопасности товаров для младенцев родители предъявляют особые требования. Эксперты интернет-магазина «Будинок iграшок» выбрали 5 лучших брендов, хорошо зарекомендовавших себя на рынке детской продукции.

Chicco

Chicco — итальянская торговая марка, основанная в 1946 году. Ассортимент бренда включает все виды товаров для малышей до 3 лет, беременных женщин и молодых мам. Продукция Chicco современная, качественная и экологичная. Компания идет в ногу со временем, внедряя последние достижения в области педагогики, детской психологии и педиатрии. Для самых маленьких Chicco выпускает игрушки, кроватки, коляски, ходунки, ночники, стульчики для кормления, автокресла, продукты питания. Спросом пользуются погремушки и мобили на кроватку. В ортопедической обуви «Чико», в которой ножки не устают, крохи учатся правильно ходить. Молодые мамы по достоинству оценили молокоотсосы, стерилизаторы, подогреватели для бутылочек, детскую косметику и другие принадлежности, с которыми растить малыша легко и приятно.

Tiny Love

Компания Tiny Love специализируется на создании развивающих игрушек, которые подходят младенцам с первых дней жизни. Погремушки, музыкальные подвески и мобили, тканевые книжки, развивающие коврики, шезлонги, интерактивные устройства завоевали любовь малышей и родителей. В 2015 году компания представила переносную колыбель-балансир (баунсер) в виде многофункционального кресла-кроватки. В баунсер внедрен вибрационный механизм, работа которого гармонизирована с естественными биоритмами младенца. Кроватка успокаивает и умиротворяет кроху. Для безопасности устройство оборудовано защитными ремнями и накладками на ножки с противоскользящим эффектом. Вся продукция Tiny Love изготавливается из экологичных материалов и соответствует мировым стандартам безопасности.

Fisher-Price

Американскому бренду Fisher-Price в 2020 исполнилось 90 лет. В 1950 году компания первой в мире начала производство игрушек из пластика. В коллекции «Фишер-Прайс» — более 5000 наименований товаров, значительную часть которых составляет продукция для новорожденных: пеленальные столики, устройства для кормления, коляски, кроватки, ночники, интерактивные коврики, мобили и, конечно, игрушки. Игровые принадлежности не содержат мелких деталей и изготавливаются из прочной пластмассы, устойчивой к механическим повреждениям, приятной на ощупь, экологичной и безопасной. Модели тестируются на каждом производственном этапе. Их качество подтверждено многочисленными наградами на международных конкурсах товаров для детей.

Canpol Babies

Польский бренд Canpol Babies — один из крупнейших в Европе производителей товаров для ухода, кормления и развития новорожденных. В ассортименте: развивающие игрушки и коврики, бутылочки, назальные аспираторы, пустышки, посуда, мобили на кроватку и т. п. Помимо этого, компания предлагает широкий выбор продукции для молодых мам: натуральное белье для кормящих и беременных, лактационные прокладки, молокоотсосы и прочие необходимые принадлежности. Компания контролирует каждый этап изготовления, начиная с выбора сырья, поэтому гарантирует качество и безопасность изделий.

Infantino

Американская компания Infantino занимается изготовлением игрушек, одежды и аксессуаров для младенцев. В каталоге бренда — яркие пластиковые погремушки, мобили, прорезыватели, развивающие коврики и палатки, игрушки для купания, тканевые книжки, сенсорные устройства и другие принадлежности для развлечения и развития малыша. Ассортимент также включает аксессуары для детского питания (стульчики, подушки, выжимные мешочки), слинги для переноски и ночники, которые можно подвешивать на колыбель.

Качественные товары для новорожденных — гарантия безопасности и гармоничного развития малыша. Пусть ваш кроха растет здоровым!