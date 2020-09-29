Як правильно вибирати дорогоцінні прикраси для жінок

Ювелірні прикраси полюбляють майже всі жінки. Вони вважаються незамінним аксесуаром для створення привабливого образу. Вироби з дорогоцінних металів можуть доповнюватись декоративними вставками-каміннями. Це підкреслює елегантність та екстравагантність кожної дами. Прикраси, створені майстрами-ювелірами, здатні підкреслити високий статус своєї господині. Сучасні моделі сережок, обручок, ланцюжків з підвісками ідеально підходять до святкових жіночих нарядів.

Де краще купувати ювелірні прикраси для жінок

В ломбарді, де скупка ювелірних виробів є одним із напрямків роботи закладу, можна недорого придбати прикраси з дорогоцінних металів. Відвідувачам пропонуються вироби, які були здані під грошову заставу та вчасно не викуплені їх власниками. В асортименті ломбарду є широкий вибір виробів, створених із золота та срібла. Вони прикрашаються каміннями-самоцвітами чи діамантами. Кожна прикраса має оригінальну форму, яка доповнює святковий одяг жінки.

Цінність прикрас з діамантами визначається грою кольорових відтінків. При виборі ювелірних виробів рекомендується звертати увагу на якість та вид огранки. Вона може бути:

класичною,

закругленою,

фантазійною.

Для повсякденного використання можна сережки з діамантами у вигляді невеликих цвяшків. Вони не мають яскраво вираженої оправи. Якщо планується примати участь в урочистій події, то краще віддати перевагу прикрасам з досить великими діамантовими шляпками.

Брендовий годинник як доповнення жіночого образу

Естетично оформлений витончений хронометр – це чудове доповнення жіночого образу. Сучасні моделі прикрашаються дорогоцінним камінням та браслетами. Підвищеним попитом користуються вироби, виготовлені відомими брендами. Щоб оцінити годинник у ломбарді, можна скористатись віртуальним калькулятором або послугами професійних експертів. До заявки рекомендується додати кілька фотографічних знімків, де годинник буде видно з різних ракурсів.

Вартість годинника залежить від різних факторів:

року випуску; виробника; якості використаних матеріалів; кількості дорогоцінного металу у процентному відношенні.

Жіночі годинники можна поєднувати з різними видами одягу. Вони однаково гарно виглядають в комплекті з костюмами, брюками, блузками та спідницями. Стильні брендові хронометри можуть доповнювати шикарні вечірні сукні з пишними рюшами.