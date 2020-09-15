Oneteaspoon - яркий, необычный, оригинальный

Oneteaspoon - австралийский бренд одежды, который продемонстрировал, что у творчества нет границ. Эксклюзивные дизайнерские вещи для ярких эмоций.

Oneteaspoon - мечта, ставшая дейсвительностью

Данный бренд не отыгрывает очередную роль ниши или пытается превзойти своих наставников. Он абсолютно уникален не только в своей концепции, но и благодаря эксклюзивности, которую привнесла в него создательница. Когда речь идет о столь оригинальных проектах, невооруженным глазом заметно, что главным двигателем в нем является творец. Никаких законов и канонов, только просторы для творчества и призвание безграничной благодарности за свежий взгляд и труд. В былые времена мода была слишком консервативной для обычного человека. Действительно эксклюзивные вещи были либо доступны совсем узкому кругу зачастую публичных личностей в рекламных целях, либо стоили баснословных денег и выпускались лимитированными тиражами. Самые смелые самостоятельно дополняли свои образы экспериментируя с уже приевшимся кэжуалом, и тут появилась Джейми Уолшем. Она перевернула игру приехав в Сидней с небольшим запасом материалов и минимальным набором начинающего кутюрье. Вдохновляясь видом побережья она сделала небольшую коллекцию футболок, которые при первом же показе произвели настоящий фурор. После этого товары от Джейми начали появляться на прилавках самых престижных и модных магазинов австралии, а после бренд Oneteaspoon направился покорять и весь оставшийся мир. Буквально с первых коллекций поклонниками марки стали Бартон, Николь Ричи, и многие другие знаменитости, которые всегда стремились к эпатажным и запоминающимся образам.

Сегодня такой эксклюзив доступен и вам благодаря одному из лучших мультибрендовых интернет-бутиков Украины - Charisma. Здесь собраны последние модели из новых коллекций лейбла. В в основном это дизайнерские футболки и некоторые другие предметы кэжуал гардероба. Уникальность стиля и его самобытность не оставят равнодушной ни одну модницу. Яркие контрасты, совершенно нетипичный крой с множеством характерных для кутюрье деталей. Обилие декора, интересные и провокационные принты - все это является эксклюзивными особенностями фирменных творений Джейми. Такая работа заслужила мировую славу, однако в результате создательница получила гораздо больше. Имя лейбла надолго закрепится в зале модной славы а эта история еще раз показывает, что будущее стоит за смелыми и творческими личностями. На примере Oneteaspoon мы видим, что устоявшийся канон легко разрушается, если для него найдется достойная замена. А вам желаем яркости и искренних эмоций, которые нельзя купить, однако их всегда можно получить с правильной мотивацией.