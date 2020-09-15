Чоловік заплатив 6000 фунтів стерлінгів, щоб йому видалили вуха

Любитель екстремальних татуювань витратив понад 6000 фунтів стерлінгів на видалення вух, щоб його голова виглядала як череп, інформує Daily Mail.

Сандро, відомий у соцмережах як "Містер череп", наполягав, що його змінена зовнішність змусила його почуватися впевненіше, хоча інші називали його "занепокоєним" і "хворим".

39-річний хлопець із Фінстервальде, Німеччина, тримає вуха у банці і планує зробити татуювання очних яблук та видалення кінчика носа.

Сандро розповів, що вперше зацікавився світом модифікації черепа в 2007 році, коли побачив по телевізору когось із забитими в голові шипами. Зараз йому видалено обидва вуха.

За останні 13 років Сандро провів 17 модифікацій черепа, включаючи операцію з розщеплення язика та безконтактний платіжний чіп, вбудований у його зап’ястя.

Він також переніс операції по вставці імплантатів в лоб, передпліччя та кисть.

Сандро вважає, що його захоплення ускладнило йому роботу і стосунки, але це також підвищило його впевненість.