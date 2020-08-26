Канадські рибалки піймали диво-рибу з «крилами» і «гумовим носом»

Рибалки з канадського міста Темплмен, провінція Ньюфаундленд і Лабрадор, зловили носату химеру. Про це повідомляє телеканал CBC.

Рідкісна риба попалася Гаррі Гудьєр (Garry Goodyear), коли він рибалив в затоці Бонавіста на північному сході Ньюфаундленду. За його словами, в сітці, піднятої з глибини більше 800 метрів, виявилася дивна істота. «Виглядало так, ніби вона має крила, а її ніс був немов гумовий», - розповів рибалка.

Ні Гудьєр, ні члени його команди ніколи не бачили нічого подібного. На березі він показав дивний улов співробітникам рибокомбінату, але і вони не зуміли його ідентифікувати. «Я думав, це качконіс, тому що у нього було таке велике рило», - зізнається рибалка. Але, на відміну від качконоса, що сягає в довжину до 50 сантиметрів, довжина істоти становила близько метра.

Опублікувавши фотографії в Facebook, Гудьер дізнався, що це носата химера - хрящова риба з отруйним шипом на спині. «Через її глибоководне середовище проживання ми майже нічого не знаємо ні про її біологію ні про її життя, ні поведінку», - розповіла морський біолог Керолін Мірі (Carolyn Miri).