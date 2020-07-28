Броги, лоферы и слингбеки: разбираемся в нюансах женских туфель

Когда в статье фэшн-блогера мелькает фраза «Свои новые монки я решила выгулять в Ницце» — о чем вы подумали? Монки — это порода собак, перчатки, очки или модная бижутерия? Во всех случаях ответ неправильный. Монки — это женская обувь, позаимствованная у мужчин. Разберемся в популярных моделях вместе?

Монки

Монки — это разновидность высоких закрытых туфель без шнуровки с массивными пряжками поверх стопы. В прошлом эту обувь носили миссионеры, отсюда и название «monkstraps» или «пряжки монахов». В дамском гардеробе монки подходят для брючных костюмов и брутальных рокерских образов.

Лоферы

Они наверняка есть на ваших обувных полках — удобные туфли на небольшом каблуке или танкетке, закрывающие стопу, без застежек. Подходят под брюки и офисные платья. Отличие лофера — выступающая центральная часть, прикрывающая стопу. Фантазия модельеров породила целое семейство лоферов:

без украшений — venetian loafers, названы в честь простых очертаний венецианских гондол;

с кисточками — tassel loafers, негласная униформа стиля преппи;

с бахромой — kiltie loafers, названы по аналогии с шотландскими килтами;

с пряжкой — buckle loafers, в дамских моделях выполнены из блестящего металла или украшены камнями;

с прорезью на пряжке — penny loafers, когда-то студенты перед экзаменами вставляли туда пенни на удачу.

с бантиком — elgian loafers, идея была позаимствована у бельгийских мастеров;

слипперы — slippers, мягкие туфельки из ткани, украшены тесьмой вышивкой, аппликацией.

Слипоны

Родственники лоферов с эластичными вставками по бокам верхней части для идеальной посадки обуви в течение дня. В основном выполнены в спортивном стиле, на плоской или слегка приподнятой подошве-платформе.

Мокасины

Туфли без каблука, на резиновой или шипованой подошве. Мягкие, облегают ногу, отличаются декоративным швом вокруг передней части стопы.

Топсайдеры

Обувь яхтсменов, носится без носков. Отличается нескользящей подошвой и продернутой вдоль верха обуви шнуровкой.

Эспадрильи

Специфическая парусиновая обувь на плетеной джутовой подошве для сухой жаркой погоды. В современных коллекциях есть вариации из экокожи, денима, плотного текстиля.

Слингбеки

Это переходное состояние между туфлями и босоножками: закрытый носок, открытая пятка. Прорыв в мир Высокой моды слингбекам обеспечил великий Кристиан Диор в далеком 1947-м.

Балетки

Впервые появились на обложке Vogue в 1948 году. Закругленной формой мыска и плоской подошвой напоминают пуанты балерин.