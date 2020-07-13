Що потрібно знати про ремонт будинку

Багато хто мріє про власний заміський будинок. Однак не всі можуть дозволити собі придбати новий. Тому люди воліють купити стару будівлю, що потребує ремонту. Та перед цим кроком варто добре оглянути житло, оцінити стан приміщень всередині та зовні, щоб зрозуміти, які роботи доведеться виконувати. А ще краще до укладання договору куплі-продажу запросити на ділянку професійних будівельників РБК «Кронос», яких можна буде потім залучити до ремонту будинку всередині та зовні. Майстри оглянуть будівлю, розрахують орієнтовну вартість ремонту та допоможуть спланувати всі необхідні роботи.

Як правильно підготуватися

На першому етапі підготовки треба визначити стиль і дизайн екстер'єру та інтер'єру; добре продумати, які матеріали стануть у нагоді, і хто виконуватиме ремонт. Після цього роблять заміри та складають кошторис. Заміри повинні бути максимально точними, оскільки саме від них залежить, чи вистачить вам будівельних матеріалів, чи, навпаки, їх залишиться надлишок, а ви лише марно витратите кошти.

До кошторису включають перелік всіх необхідних матеріалів, вказують їх вартість. Категорії кошторису можуть бути різними, наприклад:

Чорнові матеріали: ґрунтовка, шпаклівка, будівельні суміші, наливні суміші.

Оздоблювальні матеріали: покриття для підлоги, фарба, шпалери.

Витратні матеріали: пензлі, ролики, мішки для сміття.

Якщо ремонт заміського будинку виконується професійною бригадою, купувати інструменти й витратні матеріали не потрібно. Однак, якщо ви вирішили впоратися самотужки, ці витрати теж потрібно внести до кошторису.

Як зрозуміти, кому можна довірити ремонт будинку

Щоб вибрати підрядника для ремонту будинків у Львові, орієнтуйтесь на власні цілі:

Простий косметичний ремонт. Радимо звернути увагу на майстрів-універсалів. Їхні послуги коштують недорого, а виконати просту роботу вони зможуть не гірше вузьких фахівців. Однак такий ремонт може затягнутися. Сам майстер виконуватиме роботу довго, до того ж він може захворіти або відлучитися у своїх справах на кілька днів.

Комплексний ремонт. Краще найняти бригаду вузьких фахівців під керівництвом досвідченого бригадира. Це коштуватиме дорожче, однак швидкість та якість роботи буде значно кращою.

Поетапний ремонт. Якщо грошей на серйозний ремонт не вистачає і кредит ви брати не хочете, можна розбити весь процес на етапи. Ви можете самі стати бригадиром та наймати майстрів. Обирайте фахівців, які стежать за появою нових технологій і матеріалів, постійно підвищують кваліфікацію.

Скільки коштує ремонт будинку в селі або в місті

Не варто думати, що ремонт приватного будинку в місті коштує дорожче, ніж у селі. На вартість ремонту будинку впливає не його розташування, а зовсім інші показники: ціни на будівельні матеріали, площа житла, складність робіт, які необхідно виконати. Орієнтовну суму можна назвати лише після того, як будуть проведені відповідні заміри та розрахована кількість необхідних будівельних матеріалів.