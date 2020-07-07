5 самых классных архитектурных наборов LEGO

Детвора с удовольствием собирает башенки, домики и целые города из ярких пластиковых кубиков. Разработчики предлагают также серии, наборы которых рассчитаны не только на малышей. О пяти самых популярных конструкторах линии Lego Architecture читайте в нашей статье.

Что такое Lego Architecture

Первые конструкторы Lego Architecture появились в 2008 году и мгновенно завоевали миллионы поклонников по всему миру. Монументальность и высокая детализация позволяют собрать в миниатюре настоящие шедевры архитектуры и всемирно известные достопримечательности. Каждый набор содержит подробную инструкцию, строительные блоки и дополнительные элементы, необходимые для моделирования постройки. Также в коробке прилагается красочный буклет с фотографиями реальных объектов и информацией о них. Благодаря специальной подставке собранный собственноручно шедевр выгодно украсит интерьер вашей комнаты или рабочего кабинета.

Главные фавориты серии

Все модели серии Lego Architecture разработаны профессиональным архитектором Адамом Ридом Такером и подразделяются на две категории: «Постройки» и «Архитектурные памятники». Поклонникам конструирования советуем обратить внимание самые интересные наборы:

Трафальгарская площадь. Тем, кто в восторге от культуры и архитектуры Англии, стоит собрать миниатюрную копию одной из самых знаменитых площадей Лондона и мира. Заложенная в честь победы адмирала Нельсона над Наполеоном, она стала символом столицы Великобритании и признанной достопримечательностью Туманного альбиона. Главные фигуры композиции — колонна Нельсона и здание Национальной галереи. Собирая модель из 1197 блоков, вы познакомитесь с детальным устройством архитектурного шедевра, который, возможно, займет главное место в вашей домашней коллекции.

Белый дом. Воссоздать в миниатюре архитектурный ансамбль, состоящий из Президентской резиденции Соединенных Штатов Америки, Западного и Восточного крыльев, прилегающего к ним сада и фонтана — что может быть интереснее! Проект по сборке монументального здания настолько детализирован и проработан (включает 1483 строительных кубика), что можно рассмотреть все архитектурные элементы неоклассического стиля.

Сан-Франциско. Даже если вы никогда не были в Америке, знаменитый мост и небоскребы одного из самых красивых городов США достойны оказаться на вашей полке. 565 лего-блоков позволяют воссоздать панораму величественного города, включающую знаменитые здания: «Разукрашенные леди», небоскребы «555 Калифорния-стрит», пирамиду «Трансамерика», башни Сэйлс Форс и Койт, мост «Золотые ворота» и остров Алькатрас.

Париж. Уголок романтического города, объединивший Триумфальную арку, Елисейские поля, Башню Монпарнас, Большой дворец, Эйфелеву башню и Лувр, оживет у вас на столе! Такой подарок из 649 пластиковых блоков подготовила компания LEGO поклонникам Франции. Масштаб зданий подобран таким образом, чтобы максимально точно передать сравнительный размер характерных деталей, а максимально реалистичные цвета идеально передают внешний вид «живых» построек.

Дубай. Город-сказка, город-мечта! Как еще охарактеризовать этот восхитительный оазис среди пустыни. Воссоздать собственноручно футуристические здания и главные достопримечательности — башню Бурдж-Халифа, отели Бурдж-эль-Араб и Эмирейтс Тауэрс, фонтан Дубай и «картинную раму» Dubai Frame — помогут 740 кубиков конструктора, а собранная композиция станет настоящим украшением вашего дома или офиса.