Чоловік злякався коронавіруса і схуд на 25 кілограмів

Зображення: Шон Сенделл

Житель американського міста Плімут, штат Массачусетс, схуд на 25 кілограмів за час введеного через пандемію коронавіруса режиму суворої ізоляції і поділився секретом свого успіху. Про це повідомляє видання Plymouth Herald.

32-річний Шон Сенделл (Shaun Sandell) важив 121 кілограм і мав індекс маси тіла, рівний 37,8. Після того як він побачив численні новинні замітки про те, що зайва вага може призвести до ускладнень в разі зараження коронавірусом, він зрозумів, що зараз найкращий час, щоб зайнятися своїм здоров'ям.

Крім того, Сенделл, у якого є двоє дітей у віці року і чотирьох років, любить їздити на вихідні з сім'єю до Флориди і не хотів, щоб через зайву вагу йому доводилося обмежувати себе під час поїздок.

Під час схуднення американець заручився допомогою дружини, яка є кваліфікованим дієтологом. Він не став приєднуватися до популярних програм схуднення і вирішив позбавлятися від зайвої ваги самостійно.

«Я поставив собі за мету ходити кожен день. Я проходив від 11 до 14 кілометрів, штовхаючи коляску з молодшою ​​дитиною. Я почав бігати і пробігав по вісім кілометрів на день», - сказав Сенделл. Крім того, він повністю змінив дієту і відмовився від чіпсів і картоплі, які раніше їв під час кожного прийому їжі, а також обмежив споживання хліба до одного-двох скибочок в тиждень.

«З початку карантину пройшло 13 тижнів, і тепер я важу 95 кілограмів. За цей час я скинув 25 кілограмів », - сказав він. Чоловік неймовірно пишається своїми досягненнями і вдячний дружині за допомогу. Тепер індекс маси його тіла дорівнює 29,8.

«Я відчуваю себе чудово не тільки фізично, а й психологічно. Я більш сфокусований і ясніше мислю. Я став регулярніше займатися гольфом: тепер мені простіше грати, і це приносить більше задоволення», - розповів Сенделл.