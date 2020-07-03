Цікавий улов: американець виловив 90-кілограмову алігаторову щуку

Фото: Jesse Gonzalez

Рибак з американського штату Техас разом з батьком зловив 90-кілограмову алігаторову щуку. Про це повідомляє Laredo Morning Times.

Джессі Гонсалес (Jesse Gonzalez) виловив рибу в річці Ріо-Гранде. «Зловив цього монстра, поки рибалив з батьком, - написав він на своїй сторінці в соцмережах. - Риба билася, як диявол, і навіть зламала мою вудку». Запис зібрав більше 800 лайків.

Коли рибу виміряли, її довжина склала близько двох метрів, а вага - більше 90 кілограмів.

Гонсалес зізнався, що дуже пишається уловом. Але набагато більше його радує, що він приємно провів час з батьком, який ще в дитинстві навчив його риболовлі.

Алігаторова щука вважається однією з найбільших прісноводних риб. Довжина представників цього виду може досягати трьох метрів, а вага - перевищувати 130 кілограмів. Вони водяться в Північній і Центральній Америці, проте час від часу їх помічають за межами природного ареалу проживання. Зокрема, міссісіпських панцирників бачили в Каспійському морі, Індії, Гонконгу та Сінгапурі.